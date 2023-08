Hésitations en vue à Wall Street, la prise de risque limitée

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sans grand changement à l'ouverture, à l'image des Bourses européennes qui évoluent peu à la mi-journée mercredi, les investisseurs hésitant à prendre des positions tranchées dans un contexte de multiples interrogations et craintes. La santé de l'économie chinoise continue d'inquiéter tandis que la résistance de l'activité américaine plaide pour une politique monétaire restrictive prolongée de la part de la Réserve fédérale. Parallèlement, les inquiétudes vont croissantes sur l'état de forme du secteur bancaire américain après les avertissements des agences de notation. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en repli de 0,07% pour le Dow Jones et le S&P 500 et en baisse de 0,08% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 cède 0,07% à 7.262,47 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax grappille 0,05% et à Londres, le FTSE perd 0,42%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se replie de 0,11%, le Stoxx 600 de 0,18% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,12%. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le secteur de l'assurance (+0,19%) avance dans la foulée des résultats d'Admiral Group (+5,5%) et d'Aviva (+2,5%), salués par le marché. Plus forte hausse sectorielle, le compartiment de la distribution gagne 0,78%, prolongeant sa progression pour la troisième séance consécutive. TAUX Les rendements des obligations souveraines cèdent du terrain après avoir grimpé la veille sur des anticipations de taux élevés pendant plus longtemps qu'escompté. Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne plus de trois points de base, à 4,185%, après avoir touché la veille un pic à 4,274%, au plus haut depuis octobre 2022. Celui du Bund allemand de même échéance recule de près de trois points de base, à 2,651%, après avoir atteint 2,729% la veille, au plus haut depuis mars. Seule exception, le rendement du Gilt britannique à dix ans gagne près de trois points de base, à 4,614%, après les données britanniques sur l'inflation qui ont montré que la hausse des prix sous-jacente est restée élevée en juillet. CHANGES La livre sterling est en passe de réaliser sa plus forte progression journalière en près de deux semaines face au dollar, portée elle aussi par les derniers chiffres de l'inflation outre-Manche. Le yuan chinois évolue pour sa part à un plus bas de neuf mois, plombé par les craintes sur la croissance économique chinoise. L'euro évolue à 1,0914 pour un dollar, en hausse de 0,1%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent peu, avant la publication à 14h30 GMT des statistiques officielles sur les stocks de brut américains. Le baril de Brent de la mer du Nord recule de 0,26% à 84,67 dollars et celui du brut léger américain perd aussi 0,26% à 80,78 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 AOUT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h15 Production industrielle Juillet 0,3% -0,5% (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)