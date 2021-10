Héroïque Badosa !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Une finale d’anthologie qui aura tenu toutes ses promesses avec la victoire de Paula Badosa en 3 manches contre Victoria Azarenka (7-6/2-6/7-6) ! Un véritable combat physique entre les deux joueuses avec une partie qui aura duré 3 h 06 !

Sous la chaleur californienne, le premier set est une véritable bagarre physique d’1 h 20 ! Chaque joueuse se rend coup pour coup et perd deux fois sa mise en jeu dans cette manche qui se termine par un tie-break remporté par l’Espagnole !

Dans la seconde manche, la Biélorusse est au-dessus de Badosa et break 3 fois pour l’emporter 6 jeux à 2.

Et dans la dernière, on pense que Badosa s’envole définitivement en menant 2 - 0 avec une balle de 3-0, mais Azarenka puise dans ses ressources pour revenir à 2-2 ! Les joueuses jouent à un niveau monstrueux dans la dernière manche jusqu’au break d’Azarenka à 4-4 ! La Biélorusse sert pour le tournoi, mais la pression est trop forte et Badosa revient à 5-5 ! Le titre revient alors à Badosa qui s'est montrée plus forte dans ce deuxième tie-break du match remporté 7 points à 2 ! L'Espagnole finit en larmes après le match remporte son 2e titre en carrière et son premier WTA 1000 !