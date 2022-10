Hermes prévoit de fortes hausses de prix en 2023, pas de signe de ralentissement

(Reuters) - Le groupe de luxe Hermès a annoncé jeudi que ses prix augmenteraient probablement de 5 à 10% en 2023, soit beaucoup plus que par le passé, après avoir fait état d'une forte croissance de ses ventes au troisième trimestre.

Le fabricant des sacs Birkin affiche une hausse de 24,3% de son chiffre d'affaires à taux de change constants au troisième trimestre, tiré par une forte dynamique dans tous les métiers ainsi que le rebond des ventes en Chine.

Hermès n'anticipe d'ailleurs pas de ralentissement et a écarté les inquiétudes selon lesquelles le bond post-pandémie du secteur pourrait s'essouffler en raison d'une récession imminente, et alors que les acheteurs américains ont profité de la force du dollar en Europe et que la Chine a connu un fort rebond.

"Nous aurons probablement des hausses de prix entre 5 et 10%", a déclaré jeudi aux journalistes le directeur financier d'Hermès, Eric du Halgouët, ajoutant que cela était dû à la hausse des coûts de la main-d'œuvre et aux fluctuations des devises.

La société a augmenté ses prix d'environ 4% cette année et de 1,5 à 2% en moyenne les années précédentes.

Le chiffre d'affaires ressort à 3,136 milliards d'euros pour le trimestre clos fin septembre contre 2,367 milliards d'euros un an plus tôt, a indiqué le groupe de luxe français dans un communiqué.

"Les ventes en Grande Chine ont fortement rebondi, malgré les fermetures temporaires liées aux contraintes sanitaires, principalement à Macao, Chengdu et Dalian en juillet et août", a précisé Hermès.

Les ventes en Asie, hors Japon, ont grimpé de 34% sur le trimestre.

Le sellier a par ailleurs réitéré ses perspectives à moyen terme, à savoir "un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux" malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires.

