Hermès ouvrira deux nouvelles maroquineries à l’horizon 2026, 500 emplois à la clé

(Reuters) - Hermès a annoncé mardi poursuivre le développement de ses capacités de production avec la création de deux nouvelles manufactures en France qui vont créer 500 emplois à l'horizon 2026.

"À terme, 500 artisans exerceront leur savoir-faire d'excellence dans les futurs ateliers situés en Charente, dans la commune de L'Isle-d'Espagnac, et en Gironde, dans la commune de Loupes", précise le groupe dans un communiqué.

Ces deux nouveaux projets, qui devraient être parachevés l'un en 2025 et l'autre en 2026, s'ajoutent aux trois autres sites en cours de développement à Louviers (Eure), à Tournes et Cliron (Ardennes) et à Riom (Puy-de-Dôme).

Les manufactures de L'Isle-d'Espagnac et de Loupes constitueront les 23e et 24e ateliers de maroquinerie de la maison, indique le groupe.

Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries en France, portant à plus de 4.300 le nombre d'artisans selliers-maroquiniers au sein du groupe.

