Hermès : Les ventes grimpent de 17,5% au T4, au-dessus des attentes

Hermès : Les ventes grimpent de 17,5% au T4, au-dessus des attentes













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Hermès a fait état vendredi d'une hausse plus importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre 2023, le groupe de luxe ayant été porté par une forte croissance dans toutes régions, particulièrement au Japon, malgré une base de comparaison élevée en Asie et en Amérique. Les ventes du groupe se sont établies à 3,36 milliards d'euros au quatrième trimestre, en hausse de 17,5% à taux de change constants, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 14%, selon un consensus Visible Alpha. Hermès est connu pour faire mieux que ses concurrents lorsque les conditions économiques se détériorent, grâce à ses modèles classiques et à une gestion minutieuse de la production et des stocks, qui contribue à maintenir l'aura d'exclusivité de la marque. (Reportage Mimosa Spencer, rédigé par Gaëlle Sheehan ; édité par Kate Entringer)