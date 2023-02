Hermès: Les ventes dopées par une croissance robuste aux États-Unis et en Asie

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe de luxe Hermès a annoncé vendredi une hausse de 22,9% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une activité dynamique aux États-Unis, et a indiqué qu'il n'y avait aucun changement fondamental dans les tendances en Chine malgré les perturbations liées au COVID-19 survenues au cours de la période. Le gérant d'Hermès, Axel Dumas, a souligné dans un appel aux analystes la forte désirabilité observée en Chine au cours du quatrième trimestre. Hermès n'a pas donné de détails sur la répartition de ses ventes dans le pays. Le chiffre d'affaires pour les trois mois à fin décembre s'est élevé à 2,99 milliards d'euros, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une croissance de 17% à taux constant, selon le consensus de Visible Alpha. Aux États-Unis, où la société a ouvert un gigantesque magasin sur une des plus grandes avenues de New York en septembre, les ventes ont bondi de 40,8%. Cette performance contraste avec celle de certains rivaux, qui ont vu leurs ventes baisser dans le pays en raison du déplacement des activités vers l'Europe, les Américains profitant du dollar fort lors de leurs voyages. Le groupe a déclaré avoir créé 4.300 emplois au cours des trois dernières années, dont 2.900 en France, et prévoit d'embaucher davantage de personnes cette année. Hermès a cité la hausse des coûts de la main-d'œuvre pour justifier les récentes augmentations de prix d'environ 7% mises en œuvre en janvier. La société a indiqué qu'elle proposerait un dividende de 13 euros par action lors de sa prochaine assemblée générale le 20 avril. "À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux", a indiqué Hermès dans un communiqué. (Reportage Mimosa Spencer, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)