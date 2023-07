Hermès : La croissance organique des ventes atteint 27,5% au T2

Hermès : La croissance organique des ventes atteint 27,5% au T2













PARIS, 28 juillet (Reuters) - Le groupe de luxe Hermès a fait état vendredi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 27,5% au deuxième trimestre, porté par une dynamique solide dans l'ensemble de ses régions et activités. Cette progression est supérieure à celle de 23% enregistrée au premier trimestre et porte à 25,2% la croissance organique sur l'ensemble du premier semestre. Au deuxième trimestre, les ventes en Asie hors Japon ont notamment bondi de 33,7%, grâce à une base de comparaison favorable en Chine où le groupe a rouvert en avril après la rénovation de son magasin Peninsula, sa première adresse ouverte à Pékin en 1997. Le résultat opérationnel courant atteint 2,947 milliards d'euros au premier semestre, faisant ressortir une marge de 44%. Hermès, qui ne fournit pas de prévisions financières chiffrées, dit poursuivre l'année 2023 "avec confiance". Ses performances sont supérieures à celles publiées par les autres acteurs du luxe, à l'instar de Kering et de LVMH. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)