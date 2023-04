Hermès en pleine forme au 1er trimestre, pas de ralentissement aux Etats-Unis

PARIS (Reuters) - Hermès a fait état vendredi d'une hausse de 23% de son chiffre d'affaires à taux de change constants au premier trimestre, porté notamment par les ventes du nouvel an chinois, le retour des touristes en Europe et une croissance continue aux Etats-Unis. Le chiffres d'affaires du groupe de luxe français a atteint 3,38 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Les analystes de HSBC tablaient en moyenne sur une croissance des ventes de 17,5% d'une année sur l'autre pour la période. À la Bourse de Paris, le titre du fabricant des sacs Birkin grimpait à 08h26 GMT de 0,97% à 1.964,40 euros, tandis que le CAC 40 prenait au même moment 0,18%. "Dans l'ensemble, nous continuons de considérer Hermès comme l'un des noms les plus qualitatifs du secteur du luxe, et la forte dynamique du premier trimestre en est la preuve", ont salué les analystes de Credit Suisse qui visaient eux une croissance du chiffre d'affaires de 16%. Les ventes ont grimpé de 26% au Japon et de 23% dans le reste de l'Asie, portées par un très bon nouvel an chinois, dit Hermès dans un communiqué. Elles affichent une croissance de 23,9% en Europe, avec la hausse des flux touristiques. La croissance a été très consistante entre les régions, avec la France et le Japon en tête, mais aussi l'Amérique, une région très attendue dans le cadre de ces résultats, font remarquer les analystes de JPMorgan. En effet, le rival LVMH, qui a lancé mercredi le bal des résultats dans le secteur du luxe avec une forte croissance de ses ventes tirées particulièrement par le rebond en Chine, a cependant fait état d'un ralentissement de la demande aux Etats-Unis. La fréquentation des magasins aux États-Unis continue d'augmenter, a indiqué de son côté le directeur financier d'Hermès. "Ce qu'on a observé au premier trimestre c’est globalement une hausse de trafic, et les tendances que l’on observe début avril sont toujours favorables avec, là encore, un trafic très dynamique", a déclaré Eric du Halgouët aux journalistes. "Nous restons vigilants évidemment sur les tendances macro mais (...) nous n'avons pas noté de fléchissement pour l'instant avec un clientèle locale qui reste fidèle et un trafic soutenu", a-t-il ajouté. Hermès a confirmé par ailleurs ses perspectives à moyen terme à savoir, un "objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux", malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde. (Reportage Mimosa Spencer, rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)