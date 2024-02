Heineken reste prudent avec la volatilité des conditions économiques

Heineken reste prudent avec la volatilité des conditions économiques













LONDRES, 14 février (Reuters) - Heineken a déclaré mercredi viser une croissance de son bénéfice d'exploitation à un chiffre en 2024, citant la volatilité de l'environnement géopolitique et économique. Le deuxième brasseur mondial, a également fait état d'une hausse de 1,7% de son bénéfice d'exploitation pour l'année 2023, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une stabilité, selon un consensus compilé par la société. La société, dont la bière éponyme est la bière blonde la plus vendue en Europe, avait déjà prévenu que des conditions économiques difficiles pourraient peser sur la demande dans certains marchés en 2024. "À l'horizon 2024, nous restons prudents quant aux perspectives économiques et géopolitiques mondiales", a déclaré le directeur général, Dolf van den Brink, dans un communiqué. Dans ces conditions, l'entreprise cherchera à stimuler la croissance de son chiffre d'affaires en équilibrant les volumes et les prix. (Reportage Emma Rumney ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)