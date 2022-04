Heineken dépasse les attentes

BRUXELLES (Reuters) - Heineken a enregistré une hausse plus importante que prévu de ses ventes de bière au premier trimestre, grâce à la réouverture des bars européens, lui a permettant de maintenir ses prévisions pour 2022 malgré les incertitudes liées au conflit en Ukraine.

Les volumes de bière ont augmenté de 5,2% à périmètre constant par rapport à la même période l'année dernière, a déclaré mercredi le deuxième brasseur mondial. Un chiffre qui dépasse les prévisions moyennes annoncées à 3,5% dans un consensus compilé par la société.

Le titre était en hausse de 4% à la Bourse d'Amsterdam à 10h30.

La hausse en Europe a été de 11,5%, grâce à l'assouplissement progressif des restrictions liées au coronavirus, les ventes de bière Heineken dans les bars et les restaurants ayant presque triplé.

Le groupe néerlandais, également producteur des bières Sol et Tiger et du cidre Strongbow, a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait apporté une incertitude supplémentaire quant aux perspectives économiques mondiales et aux marchés des matières premières.

"Nous nous attendons à ce que les pressions inflationnistes croissantes aient un impact sur le revenu disponible des ménages et à un risque conséquent pour la consommation de bière plus tard dans l'année", a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Heineken a déclaré bénéficier de positions de couverture prises en 2021, mais être confronté à une hausse des coûts, des défis en matière de chaîne d'approvisionnement et à la pression suscitée par sa décision de quitter la Russie.

Pour autant, la société a maintenu sa prévision d'une amélioration "stable à modeste" de sa marge bénéficiaire opérationnelle en 2022.

(Reportage Philip Blenkinsop, version française Augustin Turpin; édité par Kate Entringer)