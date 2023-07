Heineken a réduit sa prévision de bénéfice pour 2023

BRUXELLES (Reuters) - Heineken a abaissé lundi sa prévision de bénéfice pour 2023, en raison notamment d'un recul des ventes en Asie, et plus particulièrement au Vietnam, qui a fait chuter le bénéfice d'exploitation dans la région d'environ un tiers. Le producteur des bières Heineken, Tiger et Sol a déclaré s'attendre à ce que la croissance du bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels cette année soit comprise entre zéro et 4-6% ("mid single-digit"). La société néerlandaise avait précédemment prévu que son bénéfice d'exploitation augmenterait de 5 à 9% ("mid to high-single-digit") en 2023. Au premier semestre, Heineken a fait état d'une baisse de 5,6% de ses volumes de bière par rapport à l'année dernière et, malgré une hausse des recettes liée à l'augmentation des prix, l'entreprise a subi une baisse de 8,8% de son bénéfice d'exploitation à périmètre constant. Les analystes tablaient sur une baisse moyenne de 4,8%, selon un consensus compilé par la société. Les résultats en Asie ont été affectés par un ralentissement économique, notamment au Vietnam, l'un des plus grands marchés de la société, qui fait face à une baisse de la demande mondiale pour ses exportations. Les volumes de bière dans la région ont chuté de 13,2% et les ventes de bières "premium", plus chères, ont baissé encore plus. Le bénéfice d'exploitation a diminué d'environ un tiers. Le brasseur, dont la marque éponyme est la bière la plus vendue en Europe, a déclaré qu'il s'attendait à un redressement global du bénéfice au cours du second semestre de l'année. (Reportage Philip Blenkinsop ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)