Haut-Karabakh : Plus de 47.000 réfugiés sont arrivés en Arménie

GORIS, ARMÉNIE, 27 septembre (Reuters) - Des dizaines de milliers d'Arméniens du Haut-Karabakh continuaient mercredi à prendre la route pour fuir la région après la défaite des forces séparatistes face à l'Azerbaïdjan. Selon l'agence de presse russe RIA, plus de 47.000 des 120.000 Arméniens du Haut-Karabakh ont déjà franchi la frontière pour quitter ce territoire séparatiste - reconnu internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan mais en partie administré par des autorités arméniennes dissidentes. Le long de la route de montagne qui serpente du Haut-Karabakh vers l'Arménie, beaucoup dormaient dans les voitures ou cherchaient du bois pour se réchauffer au bord de la route. "J'ai tout laissé derrière moi. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je n'ai rien. Je ne veux rien", a déclaré mardi à Reuters Vera Petrosyan, une enseignante retraitée de 70 ans, dans le grand hôtel de l'ère soviétique situé du côté arménien de la frontière avec l'Azerbaïdjan. "Je ne voudrais pas que quelqu'un voie ce que j'ai vu", a-t-elle ajouté, évoquant les fusillades, la faim, les troubles et les souffrances dont elle a été témoin avant de s'enfuir en Arménie. Les forces séparatistes arméniennes ont été contraintes de capituler le 20 septembre après une opération éclair de 24 heures conduite par Bakou. Alors que des milliers de membres d'ethnies arméniennes fuyaient le territoire, une explosion s'est produite lundi dans un dépôt de carburant du district d'Askeran, au Nagorno-Karabakh. Les autorités arméniennes ont déclaré qu'au moins 68 personnes avaient été tuées, 105 étaient portées disparues et près de 300 avaient été blessées. Les blessés graves ont été évacués par hélicoptère vers l'Arménie, les routes étant si encombrées que 30 heures étaient nécessaires pour parcourir les 77km séparant la frontière du lieu de l'incident. (Reportage Felix Light et Guy Faulconbridge, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)