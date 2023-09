Haut-Karabakh : Le bilan de l'explosion revu en hausse, l'exode se poursuit

MOSCOU (Reuters) - Le bilan de l'explosion et de l'incendie survenus lundi dernier dans un dépôt de carburants du Haut-Karabakh s'élève à 170 morts, selon un nouveau décompte des autorités locales citées vendredi par l'agence Armenpress. Le drame s'est produit alors que des milliers d'Arméniens du Haut-Karabakh fuyaient l'enclave après la défaite des forces séparatistes locales contre l'armée azerbaïdjanaise. Le précédent bilan, mardi soir, faisait état de 68 morts. Les opérations d'urgence se poursuivent sur le site. La capitulation séparatiste a provoqué un exode massif de la population arménienne du Haut-Karabakh vers l'Arménie. D'après le gouvernement arménien cité par l'agence russe RIA, près de 90.000 personnes avaient franchi la frontière vendredi matin. (Maxim Rodionov, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)