Haut-Karabakh : La Croix-Rouge obtient l'accès à deux routes pour l'aide humanitaire

Crédit photo © Reuters

TBILISI (Reuters) - Des denrées alimentaires et des médicaments de première nécessité ont été livrés lundi à la région séparatiste du Haut-Karabakh, reconnue internationalement comme appartenant à l'Azerbaïdjan mais majoritairement peuplé d'Arméniens, par deux routes simultanément, une mesure qui pourrait apaiser les tensions croissantes entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré avoir envoyé des camions par le corridor de Latchine, qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh depuis le sud-ouest, et par la route d'Aghdam, qui relie la région depuis un territoire tenu par le gouvernement azerbaïdjanais au nord-est. "Les gens font la queue pendant des heures pour obtenir du pain. Ils ont besoin de toute urgence d'une aide durable par le biais de livraisons humanitaires régulières", a déclaré Ariane Bauer, directrice régionale du Comité international Croix-Rouge. Les livraisons ont été rendues possibles grâce à un accord entre les deux pays rivaux, a-t-elle indiqué. L'Azerbaïdjan a presque totalement interrompu le trafic en provenance de l'Arménie depuis décembre, avançant qu'il était utilisé pour la contrebande d'armes. Cela a provoqué des pénuries alimentaires au Haut-Karabakh et un regain de tensions avec l'Arménie. Dans une publication sur Facebook, l'administration du Haut-Karabakh a indiqué qu'environ 23 tonnes de farine ainsi que des produits médicaux et d'hygiène étaient arrivés dans la région. (Felix Light à Tbilissi et Nailia Bagirova; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)