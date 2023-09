Haut-Karabakh : Des milliers d'Arméniens se rassemblent à l'aéroport après l'accord de cessez-le-feu

EREVAN, 20 septembre (Reuters) - Des milliers d'Arméniens du Haut-Karabakh se sont massés mercredi à l'aéroport de Stepanakert, capitale de l'enclave séparatiste, où sont basés des soldats russes de la paix après un accord de cessez-le-feu entre les forces arméniennes de la région et l'Azerbaïdjan. Les séparatistes qui dirigent l'autoproclamée "République d'Artsakh" ont exhorté les 120.000 habitants à ne pas se précipiter à l'aéroport de la capitale, appelée Khankendi par Bakou. "Nous demandons une fois de plus à la population de Stepanakert de ne pas céder à la panique et de ne pas se rendre à l'aéroport de sa propre initiative pour évacuer", ont déclaré les autorités arméniennes séparatistes. Des images en provenance du Haut-Karabakh montrent des milliers de personnes à l'aéroport, dont certaines avec de jeunes enfants. Les dirigeants séparatistes ont accusé à plusieurs reprises l'Azerbaïdjan de vouloir procéder à un nettoyage ethnique du Haut-Karabakh. Bakou rejette ces accusations et affirme qu'il protégera les droits des civils arméniens de la région en vertu de sa propre constitution. Les Arméniens, de religion chrétienne, revendiquent une longue domination historique dans la région, qui remonte à plusieurs siècles avant Jésus-Christ. L'Azerbaïdjan, dont les habitants sont majoritairement musulmans, lie également son identité historique à ce territoire. Le pays accuse les Arméniens d'avoir chassé les Azerbaïdjanais qui vivaient à proximité dans les années 1990. Le Haut-Karabakh est reconnu par la communauté internationale comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Conformément à l'accord de cessez-le-feu, les représentants des Arméniens du Haut-Karabakh doivent se réunir jeudi avec les autorités azerbaïdjanaises. Bakou a dit mercredi souhaiter un "processus de réintégration en douceur" pour les Arméniens du Haut-Karabakh après l'accord de cessez-le-feu qui prévoit la dissolution et le désarmement des forces séparatistes arméniennes. (Reportage Guy Faulconbridge, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)