Haut-Karabakh : Des dizaines de portés disparus dans l'explosion d'un dépôt de carburants

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'explosion et l'incendie d'un dépôt de carburants survenus lundi dans l'enclave du Haut-Karabakh ont fait au moins 68 morts, ont déclaré mardi les services du haut-commissaire local aux droits de l'homme, indiquant que 105 personnes étaient portées disparues et près de 300 autres blessés. Cet incident est survenu alors que des milliers de membres d'ethnies arméniennes fuyaient le territoire, reconnu par la communauté internationale comme partie de l'Azerbaïdjan, qui a lancé ce mois-ci une opération militaire éclair pour en reprendre le contrôle. Plusieurs médias, citant le ministère arménien de la Santé, ont rapporté plus tôt dans la journée que le bilan s'établissait à 125 morts. Certains ont indiqué par la suite qu'il s'agissait de victimes de l'opération militaire de Bakou dont les corps étaient acheminés en Arménie. (Reportage Maxim Rodionov à Moscou; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean Terzian)