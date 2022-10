Hausse prudente en vue en Europe pour démarrer la semaine

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse modérée lundi dans le sillage de Wall Street et à deux jours des annonces de la Réserve fédérale dont les investisseurs espèrent des indications sur le rythme de la remontée des taux d'intérêt.

Les premières indications disponibles indiquent une progression de 0,3% pour le CAC 40 parisien, de 0,33% pour le Dax à Francfort, de 0,18% pour le FTSE à Londres et de 0,39% pour l'EuroStoxx 50.

Le sentiment de marché devrait rester positif à l'ouverture alors que la réunion de la banque centrale américaine mardi et mercredi occupe déjà les esprits. Le scénario d'un relèvement de taux de trois quarts de point étant très largement privilégié par les investisseurs, ces derniers attendent surtout de voir si l'institution laisse échapper des indications sur la trajectoire de son resserrement monétaire.

"Mais alors que les risques de récession aux États-Unis augmentent et que les troubles se multiplient dans le monde, les observateurs se demanderont si la hausse des taux de ce mois-ci pourrait être la dernière de cette ampleur", a déclaré John Plassard chez Mirabaud.

"Avant la fin de l'année, la Fed pourrait commencer à débattre du moment où elle devrait commencer à relever les taux d'un demi-point ou même du quart de point plus 'commun'. La question est toutefois de savoir si la Fed est pressée de ralentir le rythme, étant donné que le marché du travail reste robuste et que l'inflation reste élevée", a-t-il ajouté.

Outre la Fed, la semaine sera animée par ailleurs par la réunion de politique monétaire de la banque centrale australienne (mardi) et de la Banque d'Angleterre (jeudi).

Côté indicateurs, la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis fournira de nouveaux éléments sur la conjoncture américaine. Pour l'heure, l'attention des investisseurs sera portée à 10h00 GMT sur la première estimation de l'inflation en octobre et du produit intérieur brut au troisième trimestre en zone euro.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en forte hausse vendredi, portée par de bons résultats d'entreprises et des statistiques jugées rassurantes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones a gagné 2,59% à 32.861,8 points, le S&P-500, plus large, a pris 2,46%, à 3.901,06 points et le Nasdaq Composite a rebondi de son côté de 2,87% à 11.102,45 points.

Sur la semaine, le Dow Jones a progressé de 5,7%, sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis le mois de mai. Le S&P 500 a gagné 3,9% et le Nasdaq 2,2%.

Les chiffres des revenus et des dépenses des consommateurs américains ont donné le ton de la séance en montrant une stabilisation de la hausse de l'indice des prix PCE, le plus surveillé par la Réserve fédérale, et de sa version "core" qui exclut l'énergie et les produits alimentaires.

Ces statistiques ont relancé le débat sur un possible ralentissement de la hausse des taux de la Fed dans un avenir proche.

Aux valeurs, Amazon a chuté de 6,80% après avoir dit s'attendre à un ralentissement de la croissance de ses ventes au quatrième trimestre en raison de l'inflation.

Apple s'est envolée de 7,55% et Intel de 10,65%, le marché saluant leurs bonnes performances sur la trimestre juillet-septembre.

Les contrats à terme signalent pour le moment une ouverture sans grand changement, voire en léger repli.

EN ASIE

Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,78%, soutenu par la progression des grands noms de secteur de la technologie.

Hitachi, géant japonais de l'électronique, a bondi de 6,04% après avoir relevé sa perspective de bénéfice.

Les marchés chinois sont eux dans le rouge après la publication d'indicateurs guère encourageante. Selon les indices PMI officiels, l'activité dans les services et dans le secteur manufacturier s'est contractée en octobre en raison du ralentissement de la demande mondiale et des restrictions liées au COVID-19.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale perd 1,07% et le SSE Composite de Shanghai 0,85%.

TAUX/CHANGES

Les rendements des bons du Trésor américain montent, les pressions inflationnistes toujours élevées aux Etats-Unis amenant les investisseurs à tempérer leurs espoirs sur un ralentissement prochain de la remontée des taux de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne deux points de base pour s'établir à 4,0312%.

Du côté des changes, le dollar progresse face aux autres grandes devises (+0,11%) tandis que l'euro se traite à 0,9937 dollar.

PÉTROLE

Le marché du pétrole baisse en raison des données plus faibles que prévu sur l'activité industrielle en Chine et des craintes pour la demande avec les restrictions sanitaires dans le pays.

Le Brent recule de 0,82% à 94,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,81% à 87,19 dollars.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)