Hausse prudente en vue en Europe, léger regain d'espoir sur la Fed

Hausse prudente en vue en Europe, léger regain d'espoir sur la Fed













par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi dans le sillage de Wall Street après les déclarations d'un responsable de la Réserve fédérale (Fed) en faveur d'une hausse modérée des taux d'intérêt. De premières indications disponibles suggèrent une progression de 0,36% pour le CAC 40 parisien, de 0,38% pour le Dax à Francfort, de 0,31% pour le FTSE à Londres et de 0,54% pour l'EuroStoxx 50. Le marché parisien a pris 1,35% depuis le début de la semaine et l'indice large européen Stoxx 600 a gagné 0,51% en quatre séances. Raphael Bostic, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, s'est prononcé pour une augmentation des taux "lente et régulière" d'un quart de point, ajoutant que l'impact du resserrement monétaire pourrait n'être tangible qu'au printemps. Il a estimé en outre que la Fed pourrait être en mesure de suspendre ses hausses de taux d'ici cet été. Bien qu'il ne soit pas un membre votant du comité de politique monétaire de la Fed cette année, ses commentaires ont permis aux actions américaines de rebondir jeudi. Les "futures" sur les indices new-yorkais sont toutefois dans le rouge ce vendredi, signe que les investisseurs restent prudents. D'ici la réunion de la Fed le 22 mars, plusieurs indicateurs majeurs sur l'inflation et le marché du travail aux Etats-Unis seront publiés et pourraient faire évoluer les mentalités sur la trajectoire des taux américains. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET A Wall Street jeudi, l'indice Dow Jones a pris 1,05% à 33.003,57 points, le S&P 500 a gagné 0,76% à 3.981,35 points et le Nasdaq Composite 0,73% à 11.462,98 points. Le rendement des Treasuries à dix ans, qui a atteint un plus haut en quatre mois à 4,091% après une nouvelle baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage, a réduit ses gains après les déclarations de Raphael Bostic. Côté valeurs, Tesla a perdu 5,85% après une journée de présentation aux investisseurs jugée décevante. Salesforce a bondi de 11,5% après une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieure aux attentes et l'annonce d'un doublement du montant d'une opération de rachat d'actions. La chaîne de grands magasins Macy's a également profité de la publication de résultats meilleurs que prévu pour le trimestre des fêtes de fin d'année en prenant plus de 11%. EN ASIE Profitant de la progression de Wall Street jeudi, l'indice Nikkei à Tokyo (+1,56%) a clôturé à son plus haut niveau en près de trois mois. Parmi les principaux contributeurs à la progression du Nikkei figure le distributeur Fast Retailing (+3,87%) qui a annoncé une croissance des ventes de 21% à magasins comparables pour sa marque de prêt-à-porter Uniqlo sur le mois de février par rapport à l'année dernière. Les marchés actions en Chine montent légèrement, l'enquête mensuelle Caixin/S&P Global dans le secteur des services plaisant à son tour pour une forte reprise de la deuxième puissance économique mondiale. La tendance est également soutenue par la perspective d'une annonce par la Chine d'objectifs économiques ambitieux pour cette année lors de la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale qui s'ouvre dimanche. "Tout le monde a les yeux rivés sur l'objectif de croissance de la Chine pour 2023 et se demande s'il sera de 5%, 5,5% ou même de 6%. Ce chiffre traduira l'ampleur de la politique de relance du gouvernement", a déclaré Zhang Zihua, responsable des investissements chez Beijing Yunyi Asset Management. L'indice CSI gagne 0,29% et le SSEC à Shanghai 0,43%. CHANGES Le dollar recule un peu face à un panier de grandes devises internationales (-0,21%) dans les échanges en Asie après les déclarations de Raphael Bostic. L'euro, qui a perdu 0,65% jeudi, en profite pour reprendre 0,18% face au billet vert à 1,0615. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain reculent, à 4,0382% pour les titres à dix ans et 4,8795% pour le deux ans. PÉTROLE Le marché du pétrole cède du terrain mais se dirige vers une hausse sur l'ensemble de la semaine, le regain d'optimisme concernant la reprise de la demande chinoise l'emportant sur les craintes de récession. Le Brent abandonne 0,18% à 84,6 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,19% à 78,01 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indice de la production janvier +0,1% +1,1% industrielle DE 07h00 Balance commerciale janvier EUR11,0mds EUR10,0mds 07h00 - exportations janvier +1,5% -6,3% 07h00 - importations janvier +2% -6,1% (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)