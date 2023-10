Hausse prudente en vue en Europe avant les rendez-vous des banques centrales

Hausse prudente en vue en Europe avant les rendez-vous des banques centrales













Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault PARIS(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture, encouragées par la progression des futures de Wall Street, en dépit des craintes géopolitiques liées au conflit dans la bande de Gaza et de la prudence de mise avant de nombreux rendez-vous de banques centrales au fil de la semaine. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,32% pour le CAC 40, de 0,11% pour le Dax à Francfort, de 0,29% pour le FTSE à Londres et de 0,39% pour le Stoxx 600. Israël a lancé au cours du week-end une deuxième phase de son offensive contre le groupe islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza avec une intervention terrestre accompagnée de bombardements intenses. Le conflit continue d'alimenter l'incertitude géopolitique dans la région et la crainte d'une propagation aux pays frontaliers. Parallèlement, après une semaine dernière déja chargée, les investisseurs vont prendre connaissance dans les prochains jours d'une nouvelle série de résultats d'entreprises, d'indicateurs économiques et de décisions de banques centrales, dont la Banque du Japon (mardi), la Réserve fédérale (mercredi) et la Banque d'Angleterre (jeudi). LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, au terme d'une semaine mouvementée lors de laquelle les investisseurs ont dû digérer des résultats mitigés et des données économiques qui font craindre que la Réserve fédérale (Fed) américaine ne maintienne sa politique monétaire en territoire restrictif. L'indice Dow Jones a cédé 1,12% à 32.417,59 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,48%, à 4.117,37 points pour entrer en territoire de contraction avec une baisse de plus de 10% par rapport à son plus haut de la mi-juillet. Le Nasdaq Composite a avancé son côté de 0,38% à 12.643,01 points à la faveur de la progression d'Amazon et Intel après leurs résultats. Les publications de résultats d'entreprises se poursuivront dans les prochains jours avec notamment Apple jeudi. Pour l'heure, les contrats à terme sur les indices américains signalent une progression de l'ordre de 0,3% à 0,6% à l'ouverture lundi. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,95% sur fond de spéculations selon lesquelles la Banque du Japon pourrait modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux à l'issue de sa réunion de politique monétaire mardi. Les Bourses de Chine continentale ont progressé avec les signes de soutien accru du gouvernement à l'économie tandis que l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong recule de 0,16%, pénalisé par les craintes géopolitiques. Aux valeurs, le promoteur immmobilier Evergrande perd 9,32% après avoir chuté jusqu'à 22% plus tôt en séance. Une audience de la Haute Cour de Hong Kong concernant la liquidation du groupe a été ajournée jusqu'au 4 décembre, le juge ayant donné à Evergrande une dernière chance de présenter un plan de restructuration près de deux ans après avoir fait défaut sur sa dette. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans est stable, à 4,8454% après avoir grimpé de 30 points de base ce mois-ci et touché un plus haut de 16 ans à 5,021%. Cette forte hausse des coûts d'emprunt a convaincu les analystes que la Réserve fédérale devrait opter pour le statu quo à l'issue de sa réunion de politique monétaire mercredi, avec un maintien de la fourchette des fonds fédéraux entre 5,25% et 5,5%. Vendredi, le marché prendra connaissance du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui devraient avoir créé 188.000 postes en octobre selon le consensus, signalant un marché du travail toujours solide. En Europe, le rendement du Bund allemand perd près de six points de base à 2,772% avant des données sur le produit intérieur brut (PIB) allemand du troisième trimestre attendues à 08h00 GMT. Le consensus table sur une contraction de l'économie allemande de 0,3% sur ce trimestre par rapport au précédent. Les investisseurs suivront aussi à 12h00 GMT les données d'inflation en Allemagne pour le mois d'octobre. CHANGES Le calme règne du côté des devises avant les multiples réunions de banques centrales et indicateurs économiques attendus. Le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence dont l'euro qui se négocie à 1,0554 dollar. PÉTROLE Les cours du brut reculent dans un contexte attentiste avant les décisions de banques centrales et des indicateurs PMI chinois attendus cette semaine. Le baril de Brent perd 1,13% à 89,46 dollars et celui du brut léger américain abandonne 1,37% à 84,37 dollars. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)