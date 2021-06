Hausse prudente en vue en Europe avant les annonces de la Fed

Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi à l'ouverture alors que la prudence devrait l'emporter avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) attendues dans la soirée.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,2% pour le CAC 40 parisien, de 0,06% pour le Dax à Francfort et de 0,17% pour le FTSE à Londres.

Les investisseurs attendent l'issue de la réunion de deux jours de la Fed afin d'en savoir plus sur les prévisions économiques de la banque centrale et la tonalité des discussions entre ses dirigeants sur la poursuite de ses achats d'obligations.

Selon une enquête Reuters, bon nombre d'opérateurs de marché estiment que la banque centrale attendra août ou septembre pour présenter sa stratégie de réduction de ses achats ("tapering").

"La Fed va encore attendre avant de prendre une quelconque décision de 'tapering'. Cependant, il pourrait y avoir des changements dans ses commentaires dans sa décision [de mercredi] pour montrer qu'elle ne s'est pas endormie au volant", a commenté Sam Stovall, stratégiste en chef chez CFRA Research.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi dans l'attente des annonces de la Fed. Les investisseurs ont aussi réagi à l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des prix à la production et une baisse plus marquée qu'attendu des ventes au détail aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,27% à 34.299,33 points. Le S&P-500 a perdu 0,20%, à 4.246,59 points après avoir touché en séance un nouveau plus haut à 4.257,16 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,71% à 14.072,86 points.

Les contrats à terme sur les trois indices signalent pour l'heure une ouverture autour de l'équilibre.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a reculé de 0,51% mais le Topix a grappillé quelques points, soutenu par Toyota Motor (+0,99%), qui a touché un plus haut historique.

Les Bourses chinoises restent pour leur part pénalisées par les tensions entre Pékin et l'Occident. L'indice CSI 300 abandonne 1,4%.

TAUX/CHANGES

Les variations sont limitées sur le marché obligataire comme des changes avant les annonces de la Fed. Le communiqué de politique monétaire de la banque centrale tombera à 18h00 GMT avant la conférence de presse du président Jerome Powell, à 18h30 GMT.

Le rendement des Treasuries à dix ans est inchangé, à 1,5007%, de même que le dollar face à un panier de devises de référence.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans se situe à -0,232% et l'euro évolue à 1,2125 dollar.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent de nouveau en hausse, encouragés par les perspectives de reprise de la demande.

Le baril de Brent avance de 0,72% à 74,52 dollars, pour sa cinquième séance consécutive de hausse, et le baril de brut léger américain (WTI) gagne 0,68% à 72,61 dollars.

(avec David French, édité par Bertrand Boucey)