Hausse prudente en vue en Europe avant le coup d'envoi des résultats aux Etats-Unis

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi à l'ouverture, toujours soutenues par l'espoir d'une accalmie dans le resserrement monétaire des banques centrales mais les publications trimestrielles des comptes financiers des grandes banques de Wall Street devraient inciter à une certaine prudence. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,21% pour le CAC 40 à Paris qui a touché un record historique jeudi pour la troisième séance consécutive. Une hausse de 0,29% est attendue sur le Dax à Francfort et de 0,17% sur le FTSE 100 à Londres. L'EuroStoxx 50 pourrait gagner 0,21%. Emboîtant le pas à la Banque du Canada (BoC), à la banque centrale australienne et à la Banque de Corée du Sud, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a, à son tour, décidé vendredi d'observer une pause dans le relèvement de ses taux d'intérêt pour la première fois depuis avril 2021. La publication de plusieurs indicateurs montrant un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis a alimenté dans les dernières séances l'espoir d'une fin imminente du durcissement monétaire de la Fed. Les contrats à terme donnent avec une probabilité de 68% une hausse des taux de la Fed de 25 points de base en mai et une probabilité pratiquement nulle de nouveaux relèvements du coût du crédit au-delà de cette échéance. Une baisse des taux 50 points de base est même anticipée en fin d'année, selon le baromètre FedWatch. Le coup d'envoi de la saison des résultats des entreprises aux Etats-Unis avec les publications de JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo ou encore BlackRock pourrait toutefois tempérer l'appétit pour le risque. Les analystes prévoient que les entreprises du S&P-500 publient des résultats trimestriels en repli de 5,2% sur un an, contre une croissance de 1,4% attendue auparavant en début d'année, selon les données de Refinitiv. En Europe, après les ventes meilleures que prévu affichées par LVMH au premier trimestre, Hermès, qui a également fait état de ventes trimestrielles supérieures aux prévisions, est attendu par les investisseurs. Sur le plan macroéconomique, le marché prendra connaissance à 06h45 GMT des prix définitifs à la consommation en France, tandis qu'aux Etats-Unis, les données mensuelles des ventes au détail et la production industrielle sont prévues dans l'après-midi. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi avec l'espoir de voir la Fed mettre fin à la remontée de ses taux. L'indice Dow Jones a gagné 1,14%, ou 383,19 points, à 34 029,69 points. Le S&P-500, plus large, a pris 54,27 points, soit 1,33%, à 4.146,22 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 236,94 points (1,99%) à 12 166,27 points. Aux valeurs, Delta Air Lines a terminé en baisse, son bénéfice au premier trimestre s'étant établi en dessous des attentes des analystes, tandis que Harley-Davidson a été pénalisé par le départ de sa directrice financière, Gina Goetter, à la fin du mois d'avril. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 1,2% à 28.493,47 points et le Topix, plus large, a pris de 0,54% à 2.018,72 points à la clôture. Le marché japonais a été notamment tiré par les bons résultats de Fast Retailing, le propriétaire d'Uniqlo, qui a bondi de 8,49%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,53% et le CSI 300 gagne 0,51%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,6%. CHANGES/TAUX Le dollar, tombé à un creux d'un an face à un panier de devises de référence recule de 0,17%, pénalisé notamment par la contraction des prix à la production aux Etats-Unis. L'euro s'affiche à 1,1068 dollar (+0,22%) après avoir touché un nouveau plus haut d'un an à 1,1075 dollar. Les marchés monétaires tablent sur des hausses supplémentaires des taux de la Banque centrale européenne (BCE) d'au moins 50 points de base contre une pause aux Etats-Unis. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quasiment stable à 3,4355% et celui du Bund allemand de même échéance se traite à 2,372% alors que l'écart de rendement (spread) entre ces deux obligations s'est réduit à environ 100 points de base, son niveau le plus faible en deux ans. PÉTROLE Les cours pétroliers montent à la faveur de signes d'une baisse de la production russe et du resserrement de l'offre dans l'attente du rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans le courant de la journée qui permettra de clarifier les perspectives de la demande mondiale. Le Brent gagne 0,26% à 86,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,35% à 82,45 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)