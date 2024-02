Hausse prudente en vue en Europe avant l'inflation américaine

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi sur fond d'optimisme quant à une baisse rapide des taux directeurs mais le potentiel de gains pourrait être limité avant la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis susceptible d'influer sur les décisions des banques centrales. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, qui a inscrit jeudi un record en séance, devrait gagner 0,43% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait prendre 0,49% après être monté lui aussi à un pic inédit jeudi. Le FTSE 100 à Londres est attendu en progression de 0,58%. L'indice EuroStoxx 50 pourrait avancer de 0,55%. Les investisseurs prendront connaissance des statistiques définitives des prix à la consommation (CPI) en France à 07h45 GMT avant celles de l'ensemble de la zone euro prévues la semaine prochaine. Le consensus Reuters prévoit une contraction de 0,2% sur un mois et une hausse de 3,4% sur un an en janvier du CPI aux normes européennes. A lire aussi... Aux Etats-Unis, après les prix à la consommation, publiés en début de semaine, qui ont montré une accélération surprise, place ce vendredi, à 13h30 GMT, aux prix à la production (PPI), dont les prévisions tablent sur un rebond à 0,1% en rythme mensuel mais un ralentissement à 0,6% en rythme annuel. Ces statistiques seront surveillées alors que les données sur les ventes au détail aux Etats-Unis, publiées jeudi, ont ravivé l'hypothèse d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en juin. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a estimé vendredi que la Banque centrale européenne (BCE) ne pourrait pas "différer exagérément la première baisse" de taux. Outre l'inflation, la séance devrait être marquée par d'autres indicateurs comme les ventes au détail au Royaume-Uni, qui ont affiché un rebond plus marqué que prévu en janvier. Le moral des ménages aux Etats-Unis, ainsi que de nouvelles publications trimestrielles d'entreprises figurent également à l'agenda A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi après la publication de données sur les ventes au détail aux Etats-Unis ayant redonné du crédit à l'hypothèse que la Fed procède dans les prochains mois à un assouplissement de sa politique monétaire. L'indice Dow Jones a gagné 0,91%, ou 350,07 points, à 38.774,73 points. Le S&P-500, plus large, a pris 29,05 points, soit 0,58%, à 5.029,67 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 47,03 points (0,30%) à 15.906,17 points. Contribuant à l'optimisme des marchés, 80,3% des entreprises du S&P-500 ayant communiqué leurs résultats trimestriels ont battu les attentes, selon des données LSEG. Côté valeurs, Cisco Systems a perdu 2,43% après l'annonce d'un plan de suppression d'emplois à travers le monde et d'un objectif de chiffre d'affaires annuel revu à la baisse. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 0,86% à 38.487,24 points, après avoir frôlé son plus haut historique du 29 décembre 1989, à 38.957,44 points, qui marquait alors l'apogée de la "bulle économique" japonaise. L'indice est en hausse de 4,3% sur l'ensemble de la semaine. Le Topix japonais, plus large, a pris 1,27% à 2.624,73 points à la clôture. Nomura estime que le Nikkei atteindra 40.000 points d'ici à la fin de l'année avec notamment la fin de la déflation au Japon et l'amélioration de la gouvernance des entreprises du pays. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,9% et s'achemine vers une hausse hebdomadaire de 1,9%. En Chine, les marchés restent fermés jusqu'au 19 février en raison des vacances du Nouvel An lunaire. CHANGES/TAUX Le dollar, qui a perdu 0,4% jeudi, remonte vendredi, de 0,08%, face à un panier de devises de référence et est en passe d'enregistrer un cinquième gain hebdomadaire consécutif alors que les cambistes digèrent les dernières données macroéconomiques. L'euro recule de 0,06%, à 1,0764 dollar, non loin de son plus bas de trois mois, atteint cette semaine à 1,0695 dollars. Le yen se traite à 150,2 pour un dollar (-0,19%) alors le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi que la politique monétaire resterait très probablement accommodante, même après la fin des taux d'intérêt négatifs, faisant écho aux récents propos d'autres responsables de la BoJ qui ont pesé sur la monnaie japonaise. La livre sterling s'échange à 1,2587 dollar (-0,1%) après un bref rebond lié aux chiffres mensuels meilleurs que prévu des ventes au détail au Royaume-Uni. Les marchés anticipent toutefois toujours des baisses de taux au Royaume-Uni de 73 points de base cette année, contre 60 points de base en début de semaine, alors que le pays est entré en récession fin 2023. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans remonte légèrement, de trois points de base, à 4,2693%, après un recul de trois points la veille. Sur l'ensemble de la semaine, il affiche un gain d'environ six points. Le rendement du Bund allemand à dix ans reprend 3,1 points, à 2,382% après une séance volatile jeudi. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent légèrement vendredi après avoir progressé la veille en raison de la faiblesse des données sur les ventes au détail aux Etats-Unis, qui ont suscité l'optimisme quant à une possible baisse des taux de la Fed plus tôt que prévu. Le Brent reflue de 0,13% à 82,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,05% à 78,07 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)