Hausse prudente en vue en Europe avant l'inflation américaine

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente jeudi avant la publication dans la journée des données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis et le coup d'envoi vendredi de la saison des résultats des entreprises, les investisseurs tablant sur la fin de la remontée des taux d'intérêt des grandes banques centrales. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,30% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,45% et le FTSE 100 à Londres 0,44%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,40%. Principal indicateur économique de la semaine, l'indice mensuel des prix à la consommation aux Etats-Unis sera publié à 12h30 GMT et le marché anticipe une décélération à 0,3% en septembre après 0,6% en août, tandis que sur un an, il pourrait avoir reflué à 3,6% après 3,7% le mois précédent. Une surprise n'est toutefois pas à exclure comme l'a montré la veille la statistique des prix à la production (PPI), ressortie en septembre nettement au-dessus des attentes (+0,5% sur un mois et + 2,7% sur un an), même si elle témoigne d'un ralentissement par rapport à août. Les traders prévoient toujours une pause sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors des réunions de novembre et de décembre alors que le compte rendu de sa dernière réunion, publié mercredi, suggère qu'un resserrement trop strict pourrait représenter un risque selon certains analystes. En Europe, Christine Lagarde et François Villeroy de Galhau, membres de la Banque centrale européenne (BCE), ainsi que Huw Pill, chef économiste de la Banque d'Angleterre (BoE), doivent s'exprimer dans la journée, à l'occasion d'événements distincts. La veille, le gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, a estimé que la BCE avait fait des "progrès importants" pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2% mais qu'il restait encore un long chemin à parcourir et qu'une nouvelle hausse des taux n'est pas à exclure. La BCE rendra sa prochaine décision de politique monétaire le 26 octobre. Côté résultats d'entreprises, les grands groupes financiers américains comme JPMorgan Chase, Wells Fargo, Blackrock ou encore Citigroup vont publier vendredi les premiers résultats du troisième trimestre. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, à l'issue d'une séance en dents de scie, alors que le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, selon lequel les responsables de la banque centrale américaine ont privilégié la prudence, a alimenté l'hypothèse d'une pause dans le cycle de hausse des taux. L'indice Dow Jones a progressé de 0,19%, ou 65,57 points, à 33.804,87 points. Le S&P-500, plus large, a pris 18,71 points, soit 0,43%, à 4.376,95 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 96,83 points (+0,71%) à 13.659,68 points. La volatilité des données et la révision de statistiques antérieures ont contribué à compliquer l'analyse de l'économie, favorisant l'option de la prudence pour "déterminer l'étendue du resserrement monétaire qui pourrait être approprié", est-il écrit dans les "minutes" de la réunion de la Fed des 19-20 septembre, communiquées dans l'après-midi. Ce compte-rendu est venu alimenter la volatilité du jour à Wall Street, dont les principaux indices ont enregistré des gains en début de séance, avant de se replier en amont de la publication du compte-rendu de la Fed. Ils sont finalement revenus dans le vert. Parmi les principaux secteurs du S&P-500, l'immobilier et les services publics, des secteurs dits défensifs, ont été les plus performants, respectivement en hausse de 2% et 1,6%. L'énergie s'est, elle, repliée de 1,4%, plombée par la chute de 3,6% d'ExxonMobil après l'annonce du rachat de Pioneer Natural Resources. Du côté des valeurs, les débuts décevants de Birkenstock Holding pourraient avoir contribué au sentiment mitigé, alors que son titre a plongé de 12,6%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 1,64% à 32.460,34 points, soutenu par des achats à bon compte, notamment dans le secteur des semi-conducteurs, en tête des gains. Le Topix, plus large, prend 1,38% à 2.339,76 points à l'approche de la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,7%, à un plus haut de trois semaines. En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,83% et le CSI 300 progresse de 0,97%, les indices étant tirés par les banques, un fond souverain chinois ayant accru sa participation dans les quatre principales banques du pays. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES Le dollar recule jeudi de 0,05% face à un panier de devises de référence, proche d'un creux de deux semaines, après les "minutes" de la Fed, qui soulignent la position de prudence adoptée par les responsables de la banque centrale. L'euro avance encore, de 0,13%, à 1,0631 dollar, après avoir touché mercredi un plus haut de plus de deux semaines. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie encore, cédant jeudi près de trois points de base, à 4,5707%, après un recul de 7,6 points mercredi, ce qui l'oriente vers sa plus forte baisse hebdomadaire en trois mois. PÉTROLE Le marché pétrolier est en repli pour la troisième séance d'affilée, entraîné vers le bas par la hausse des stocks de brut aux Etats-Unis selon les chiffres de l'American Petroleum Institute, cités par des sources. Le marché attend en outre à 15h00 GMT les données de l'EIA, l'agence américaine d'information sur l'énergie. Le Brent reflue de 0,26% à 85,60 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,4% à 83,16 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)