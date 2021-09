Hausse prudente en vue en Europe

Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture, dans un contexte néanmoins prudent face aux craintes autour de la reprise économique et l'inflation aux Etats-Unis et aux interrogations concernant l'évolution des politiques monétaires des banques centrales, en particulier de la Réserve fédérale (Fed).

Les contrats à terme, qui signalaient initialement un léger repli, se sont retournés à la hausse avec l'accélération des futures sur les indices américains.

Ils préfigurent désormais une hausse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, de 0,27% pour le Dax à Francfort, de 0,4% pour le FTSE à Londres et de 0,28% pour l'EuroStoxx 50.

Les indices européens avaient terminé la semaine dans le rouge vendredi, après l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des prix à la production en août aux Etats-Unis qui a ravivé les craintes sur les tensions inflationnistes dans le pays susceptibles de contraindre la Fed à resserrer sa politique monétaire.

La tension devrait monter à l'approche de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, prévue les 21 et 22 septembre. Avant cela, les investisseurs prendront connaissance mardi de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis.

D'autres éléments alimentent par ailleurs la prudence ce lundi: selon deux sources proches du dossier, les élus démocrates à la Chambre des représentants envisagent de proposer une hausse du taux d'imposition des entreprises à 26,5%, contre 21% actuellement, dans le cadre d'un projet plus large d'augmentation des impôts sur les ménages les plus aisés, les sociétés et les investisseurs.

Le Financial Times a rapporté en outre que Pékin envisageait de démanteler Alipay, l'application très populaire de paiements détenue par le groupe de Jack Ma, Ant Group.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse vendredi, les investisseurs s'inquiétant des signes d'une accélération de l'inflation aux Etats-Unis tandis qu'Apple a chuté à la suite d'une décision de justice défavorable.

L'indice Dow Jones a cédé 0,78%, à 34.607,72 points. Le S&P-500 a perdu 0,77%, à 4.458,55 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,87% à 15.115,49 points.

Sur la semaine écoulée, le S&P a perdu 1,7%, le Dow Jones 2,15% et le Nasdaq 1,6%.

Poids lourd de la cote, Apple a chuté de 3,3% à 148,97 dollars après un jugement lui enjoignant d'assouplir ses règles sur les modes de paiement dans sa boutique d'applications App Store, dans le cadre de son litige avec Epic Games, éditeur du jeu en ligne à succès Fortnite.

Les futures sur les indices signalent pour l'heure une hausse de 0,2% à 0,4%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a progressé de 0,22%, parvenant à prolonger son élan haussier en dépit des velléités de prises de bénéfices des investisseurs au cours de la séance.

En Chine, les Bourses sont pénalisées par les craintes entourant le secteur technologique et les velléités de durcissement de la réglementation par Pékin après les informations sur Alipay.

Autre facteur pénalisant, l'annonce d'une hausse moins forte que prévu des nouveaux prêts en août en Chine continentale.

Les géants de la "tech" Meituan, Alibaba et Tencent perdent respectivement 6,63%, 5,42% et 2,86%.

L'indice Hang Seng recule de 2,17% tandis que le CSI 300 abandonne 0,59%.

Le promoteur immobilier de bureaux SOHO China plonge de 33,71%, sa plus forte baisse en séance depuis son entrée en Bourse il y a 14 ans, après l'abandon de l'offre d'achat du fonds Blackstone.

CHANGES/TAUX

L'aversion au risque et les anticipations de resserrement monétaire de la Fed continuent de porter le dollar, qui gagne 0,2% face à un panier de devises de référence..

L'euro retombe ainsi sous 1,18 dollar, à 1,1786, pour la première fois depuis le 1er septembre.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est stable, à 1,3394%, après avoir grimpé de près de cinq points de base vendredi.

Son équivalent allemant évolue à -0,328%, pratiquement inchangé dans les premiers échanges.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent en hausse, toujours soutenus par la lenteur de la reprise de la production américaine dans le golfe du Mexique après les dégâts provoqués par le passage de l'ouragan Ida.

Le baril de Brent avance de 0,97% à 73,63 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 1% à 70,42 dollars.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)