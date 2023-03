Hausse prudente en Europe avant Powell et des données macroéconomiques

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse lundi dans les premiers échanges avec le reflux des rendements obligataires, tandis qu'à Wall Street la tendance est indiquée nettement plus prudente dans l'attente du témoignage de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), devant Congrès et la publication de nouvelles données macroéconomiques. À Paris, le CAC 40 prend 0,49% à 7.384,42 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 grappille seulement 0,05%, pénalisé par les valeurs minières. A Francfort, le Dax s'octroie 0,25%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,46%, le FTSEurofirst 300 de 0,16% et le Stoxx 600 de 0,22% alors que le rendement du Bund allemand à dix ans cède lundi près de quatre points de base à 2,68%. Il a enregistré la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire depuis le 23 décembre, en gagnant près de 19 points de base. Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour le moment une quasi stagnation à Wall Street alors que Jerome Powell doit s'exprimer à partir de mardi devant la Chambre des représentants et le Sénat sur la politique monétaire de la banque centrale. Des réunions de politique monétaire des banques du Japon, du Canada et de l'Australie sont par ailleurs prévues dans la semaine. L'appétit pour le risque est également limité par l'attente de la publication vendredi du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de février et une possible révision de la statistique de janvier qui avait été nettement supérieure aux attentes, faisant redouter un resserrement monétaire prolongé. En Europe, la principale statistique du jour concerne les ventes au détail en zone euro qui devraient fournir à 10h00 GMT de nouveaux éléments sur l'évolution de la conjoncture. La Chine, de son côté, en ouverture de la session plénière du Parlement, s'est fixée dimanche un modeste objectif de croissance économique d'environ 5% cette année, un chiffre inférieur aux 6% prévu par le marché. En Bourse, le compartiment européen des ressources de base accuse la plus forte baisse du Stoxx 600, dans le sillage de la baisse des cours du métaux, consécutive aux prévisions en provenance de Chine. Dans les valeurs individuelles, Telecom Italia (TIM) bondit de 3,82%, le conseil d'administration de la Caisse des dépôts italienne (CDP) ayant approuvé dimanche une offre non contraignante de rachat du réseau fixe de l'opérateur télécoms valable jusqu'au 31 mars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)