Hausse prudente en Europe avant les annonces de la Fed

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les échanges sur les principales Bourses européennes sont relativement calmes mercredi en matinée, la prudence étant de mise avant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 progresse de 0,25% à 7.562,53 points vers 08h30 GMT au lendemain de son record en séance à 7.582,47 points. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,17% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,13%. L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,19%, le FTSEurofirst 300 0,14% et le Stoxx 600 0,12%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,13% pour le Dow Jones, de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,18% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert où la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis n'a pas remis en cause le scénario d'une baisse des taux de la Fed. Les investisseurs surveilleront ce mercredi les prix à la production aux Etats-Unis avant la publication des annonces de la Fed prévues à partir de 19h00 GMT. La Banque centrale européenne (BCE), la Banque d'Angleterre (BoE), la Banque nationale suisse (BNS) et la Banque de Norvège (Norges Bank) doivent également rendre leurs décisions monétaires respectives jeudi. Aux valeurs en Europe, Renault gagne 0,59% à Paris. Le constructeur automobile français a annoncé mercredi que la moins-value résultant de la cession par le groupe d'une partie de sa participation dans Nissan a été réduite d'environ 0,5 milliard d'euros à un milliard d'euros. LVMH abandonne 1,04%, JPMorgan ayant abaissé son conseil sur le groupe français de luxe à "neutre", tandis que BASF avance de 3,19%, UBS étant passé à l'achat sur le groupe allemand. Inditex est en hausse de 0,83%, le propriétaire de la marque Zara ayant fait état mercredi d'un bond de 32,5% de son bénéfice net mais d'un ralentissement de ses ventes sur neuf mois. Le groupe de paris et de jeux Entain prend 4,44% après l'annonce du départ avec effet immédiat de sa directrice générale, Jette Nygaard-Andersen. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)