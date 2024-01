Hausse prudente en Europe avant la Fed et les résultats (actualisé)

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi sur fond de repli des rendements obligataires alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) entame une réunion de politique monétaire de deux jours et qu'une nouvelle salve de résultats de grandes sociétés est attendue dans la journée. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,42% à l'ouverture, ce qui lui permettrait de dépasser son pic historique de 7.653,99 points atteint le 14 décembre. Le Dax à Francfort pourrait progresser de 0,32% et le FTSE 100 à Londres de 0,42%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en hausse de 0,26%. La Fed doit rendre mercredi ses décisions de politique monétaire à l'issue de deux jours de débat du FOMC. Si un nouveau statu quo sur les taux des fonds fédéraux ne fait guère de doutes, les investisseurs attendent de la banque centrale davantage de précisions sur le calendrier de la première baisse du coût du crédit, les spéculations variant entre mars et juin. En Europe, les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE) sont attendues jeudi après la Banque centrale européenne (BCE) qui a décidé la semaine dernière de laisser de nouveau ses taux directeurs inchangés. Côté résultats d'entreprises, Microsoft, UPS, Pfizer et General Motors doivent publier ce mardi leurs comptes trimestriels alors que le marché prendra connaissance cette semaine des publications de près de 20% des sociétés du S&P-500. De nombreux indicateurs macroéconomiques sont par ailleurs prévus cette semaine, avec notamment ce mardi à 10h00 GMT la première estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au quatrième trimestre et à 15h00 GMT l'enquête Jolts sur les offres d'emplois aux Etats-Unis. En France, l'économie a stagné au quatrième trimestre 2023 par rapport au trois mois précédents, dans un contexte de faiblesse de la demande intérieure, selon la première estimation de l'Insee. Sur l'année 2023, la croissance française est ressortie à 0,9%, contre un gain de 2,5% en 2022 et de 6,4% en 2021. A WALL STREET La Bourse de New York a fini sur une petite hausse, lundi, dans un contexte d'attentisme lié à la Fed et la publication des résultats de poids lourds de la "tech". L'indice Dow Jones a gagné 0,59%, ou 224,02 points, à 38.333,45 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 36,96 points, soit 0,76% à 4.927,93 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 172,68 points (1,12%) à 15.628,044. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 0,11% à 36.065,86 points, soutenu par les valeurs liées aux semi-conducteurs comme Advantest (+1,69%), Shin-Etsu Chemical (+3,03%). Le Topix, plus large, a cédé 0,1% à 2.526,93 points, à la clôture. Dans le reste de l'Asie, les investisseurs digèrent la décision d'un tribunal hongkongais d'ordonner la liquidation du promoteur China Evergrande Group et son impact sur le marché immobilier. L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong recule de 1,7%, tandis que le compartiment de l'immobilier baisse de 3%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,40%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a reflué de 1,81%, s'acheminant vers une perte de près de 4% sur l'ensemble du mois. L'indice CSI 300 a abandonné 1,71%. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar évolue dans une fourchette étroite (+0,11%) face à un panier de devises de référence en attendant la Fed et des statistiques sur le marché du travail. L'euro recule de 0,19%, à 1,0812 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2686 dollar (-0,17%). Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui a cédé huit points de base lundi, se contracte encore de plus de quatre points, à 4,0433%. Le marché anticipe actuellement une baisse des taux de la Fed de 134 points cette année. Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, s'affiche à 2,203%, en légère baisse, après avoir perdu près de six points la veille. PÉTROLE Le marché pétrolier rebondit légèrement mardi après un repli de plus de 1% la veille, l'aggravation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient ravivant les craintes sur l'approvisionnement. Le Brent avance de 0,3% à 82,65 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,4% à 77,09 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)