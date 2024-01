Hausse prudente attendue à Wall Street, timide rebond en Europe

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes rebondissent prudemment à mi-séance d'un creux de trois semaines après deux séances consécutives dans le rouge, tirées par les compartiments de la santé et de l'énergie. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,06% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 grignote 0,01% à 7.412,78 vers 12h05 GMT. À Francfort, le Dax progresse de 0,14% et à Londres, le FTSE avance de 0,11%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,16%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro est stable (-0,01%) et le Stoxx 600 quasiment inchangé (+0,05%). La tendance positive sur les actions en Europe résulte d'un rebond technique après le net repli de la veille, qui a vu le Stoxx 600 tombé à un plus bas depuis le 14 décembre. Elle s'inscrit aussi dans le sillage d'un indicateur PMI Caixan sur les services en Chine jugé plutôt encourageant, le secteur ayant progressé le mois dernier à 52,9, contre 51,5 en novembre, le rythme le plus rapide en cinq mois. En attendant les données de l'activité des services aux Etats-Unis, les PMI sectoriels en Europe, publiés dans la matinée, ont cependant déçu, puisque qu'ils sont restés en zone de contraction en France, en Allemagne et dans le reste de la zone euro. Seule la Grande-Bretagne semble avoir échappé au marasme avec un PMI des services en amélioration à 53,4 en décembre, son plus haut niveau depuis juin. Dans les autres indicateurs du jour, l'inflation en France, calculée aux normes européennes, a réaccéléré en décembre à 4,1% avec l'énergie et les services. Les investisseurs attendent désormais les données de l'inflation allemande à 13h00 GMT avant celles de l'ensemble du bloc monétaire vendredi. Les données recueillies dans six Länder allemands suggèrent un rebond des prix au niveau national en décembre dans la première économie d'Europe. Ces indicateurs moroses n'ont toutefois pas entamé le moral du marché, qui reste principalement focalisé sur la baisse attendue des taux cette année. "Il reste beaucoup d'appétit pour le risque pour les actions européennes et le rebond que nous observons pourrait durer un peu plus longtemps", explique Anthi Tsouvali, stratège multi-actifs chez State Street Global Markets. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Les fabricants de puces électroniques devraient rebondir après un début d'année difficile: Advanced Micro Devices avance de 1% en avant-Bourse, Intel de 1,4% et Nvidia de 0,7%. Dans les géants de la "tech", Apple est la seule entreprise attendue en baisse, avec un recul de 0,6% en avant-Bourse, après la dégradation par Piper Sandler de sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre". Nike et Foot Locker cèdent chacun 1,4% en avant-Bourse après l'avertissement du distributeur britannique JD Sports sur sa prévision de bénéfice annuelle. VALEURS EN EUROPE En Europe, Adidas (-4,55%) et Puma (-4,4%) sont dans le rouge dans le sillage de JD Sports qui plonge de 23,86%. Le distributeur de mode britannique Next, en tête du Stoxx 600, prend en revanche 3,98% à la faveur du relèvement de sa prévision de bénéfice sur l'exercice fiscal annuel en cours. Le groupe pharmaceutique allemand Evotec chute de 20% après l'annonce du départ surprise de son président du directoire Werner Lanthaler. A Paris, Carrefour, qui a indiqué ne plus vouloir vendre de produits PepsiCo en raison de la hausse des prix, cède 0,45%. Sur le plan sectoriel, l'énergie prend 1,27% avec la remontée des cours du pétrole, le norvégien Equinor étant en tête des gains de l'indice. Le compartiment de la santé (+0,33%) est également bien orienté avec notamment Novo Nordisk, qui progresse de 1,58%. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans bondit de près de huit points de base, à 2,091%, après les chiffres de l'inflation dans plusieurs pays de la zone euro. Il avait touché un creux d'un an la semaine dernière à 1,896%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries de même échéance prend 5,8 points de base, à 3,9648% avant la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi dans le pays et l'enquête du cabinet ADP sur le marché du travail prévu ce jeudi à 13h15 GMT. Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), publié mercredi soir, a fourni peu d'éclairage sur le rythme de baisse des taux espéré par les marchés. CHANGES Le dollar recule, de 0,16%, face à un panier de devises de référence après avoir touché un pic de trois semaines mercredi à 102,73 points. L'euro s'affiche à 1,0946 dollar (+0,23%), après un repli mercredi à un plus bas de deux semaines, tandis que la livre sterling progresse de 0,24% à 1,2692 dollar. PÉTROLE Le marché pétrolier est tiré par les inquiétudes dans l'approvisionnement après une perturbation sur un gisement pétrolier en Libye et les tensions au Moyen-Orient: le baril de Brent prend 0,87% à 78,93 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 1,09% à 73,49 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)