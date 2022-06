Hausse inhabituelle des taux interbancaires en zone euro

14 juin (Reuters) - Les taux d'emprunt interbancaires au sein de la zone euro ont enregistré mardi une hausse sans précédent depuis plusieurs années, conséquence de l'envolée récente des rendements des obligations d'Etat et de la forte révision des anticipations d'évolution des taux directeurs observée ces derniers jours.

Au fixing, le taux Euribor à six mois était en hausse de 6,7 points de base par rapport à lundi, soit sa plus forte augmentation d'un jour sur l'autre depuis 2011. À 0,175%, il s'affichait au plus haut depuis 2014

Le fixing à 12 mois a enregistré quant à lui un bond de 16,5 points de base, du jamais vu depuis 2008, pour atteindre 0,957%, son plus haut niveau depuis 2012.

L'Euribor trois mois a augmenté de 3,8 points, sa plus importante augmentation quotidienne depuis avril 2020, pour remonter à -0,243%, au plus haut depuis 26 mois.

