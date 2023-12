Hausse inattendue des ventes au détail aux Etats-Unis en novembre

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé de façon inattendue en novembre avec le début de la saison des achats de Noël, ce qui devrait permettre à l'économie américaine de rester sur la voie d'une croissance modérée au cours de ce trimestre. Les données publiées jeudi par le département du Commerce montrent que ces ventes se sont améliorées de 0,3% le mois dernier, contre une baisse de 0,1% attendue en moyenne par les économistes interrogés par Reuters, après un recul de 0,2% en octobre (révisé). Les ventes au détail ne sont pas ajustées en fonction de l'inflation. Les dépenses se sont ralenties par rapport au rythme soutenu du début de l'année, en raison de l'augmentation des coûts d'emprunt, dont la Réserve fédérale (Fed) a déclaré mercredi qu'ils devraient diminuer en 2024. En excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires, les ventes au détail ont augmenté de 0,4% en novembre, contre 0,2% attendu par les économistes. (Reportage Lucia Mutikani; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)