Hausse inattendue des offres d'emploi aux Etats-Unis en décembre

WASHINGTON, 1er février (Reuters) - Les ouvertures de postes aux Etats-Unis ont augmenté en décembre, signe que la demande de main-d'oeuvre reste forte malgré les craintes de récession et la remontée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Le nombre d'offres d'emploi a augmenté de 572.000 pour s'élever à 11 millions fin décembre en données corrigées des variations saisonnières, selon la dernière enquête "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail publiée mercredi. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse des offres d'emploi à 10,25 millions, après 10,44 millions en novembre. Cette statistique, utilisée pour mesurer la demande sur le marché du travail, est suivie de près au sein de la Fed pour déterminer l'évolution de la politique monétaire. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)