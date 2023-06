Hausse en vue, soulagement sur la dette US, espoir sur la Fed

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi, portées par l'adoption par le Sénat américain du texte sur le plafond de la dette et l'espoir de voir la Réserve fédérale de faire une pause dans la remontée de ses taux. Les contrats à terme laissent présager un gain de 0,53% pour le CAC 40 parisien, de 0,6% pour le Dax à Francfort, de 0,32% pour le FTSE à Londres et de 0,54% pour l'EuroStoxx 50. L'épisode de tension sur le relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis qui a dominé les marchés ces dernières semaines est désormais considéré comme clos après le feu vert du Sénat américain au projet de loi bipartite, qui permet d'éviter un défaut de paiement. L'attention se porte à nouveau sur l'évolution de l'économie et de la politique monétaire. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a estimé jeudi soir qu'"il (était) temps d'appuyer au moins sur le bouton pause pour une réunion et de voir comment ça se passe", faisant référence à la réunion de la banque centrale dans deux semaines. Les marchés estiment qu'il y a 20% de chances que l'institution augmente ses taux d'un quart de point le 14 juin, contre 50% une semaine plus tôt, selon l'outil CME FedWatch. La publication à 12h30 GMT du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en mai devrait permettre d'y voir plus clair sur les intentions sur la Fed. Les économistes interrogés par Reuters attendent un ralentissement des créations de postes à 190.000 après 253.000, un taux de chômage à 3,5% et une progression de 0,3% du salaire horaire moyen par rapport à avril. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Jeudi, la Bourse de New York ont terminé en hausse de 0,47% à 1,28% et les indices Nasdaq et S&P 500 ont atteint des plus hauts de neuf mois en clôture. Aux valeurs, Salesforce (-4,7%) a pesé sur le Dow Jones après avoir fait état de sa plus lente croissance de chiffre d'affaires trimestriel en 13 ans. Goldman Sachs a reculé de 2,31% après avoir annoncé qu'il prévoyait de nouvelles suppressions de postes en raison du climat économique. EN ASIE Au Japon, le Nikkei (+1,21%) a terminé la journée à son plus haut niveau de clôture depuis 1990. SoftBank, plus forte progression de l'indice, a bondi de 5,4% alors que les analystes s'attendent à ce que son activité de conception de puces bénéficie de la montée en puissance des investissements dans l'intelligence artificielle. Les indices chinois CSI 300 et SSE Composite augmentent de 1,38% et 0,79% respectivement, l'enquête Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats publiée jeudi ayant montré un rebond de l'activité manufacturière. CHANGES/TAUX Le dollar lâche 0,13% face aux autres grandes devisesinternationales et affiche pour l'instant sa pire performance hebdomadaire depuis mi-janvier, avec les spéculations sur un statu quo de la Fed. L'euro se traite autour de 1,0773 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans monte légèrement, autour à 3,616%. Son équivalent allemand gagne un point de base dans les premiers échanges à 2,26%. PÉTROLE Les contrats à terme sur le brut gagnent 1%, soutenus par l'adoption du projet de loi sur la dette américaine au Congrès. Le Brent est à 75,03 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 70,79 dollars. (édité par Nicolas Delame)