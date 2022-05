Hausse en vue en zone euro, Londres devrait reculer

par Marc Angrand

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses de la zone euro sont attendues en hausse mardi après la clôture positive de Wall Street, qui pourrait leur permettre de regagner une partie du terrain perdu la veille même si l'attente des décisions de la Réserve fédérale est susceptible de limiter la prise de risque jusqu'à leur annonce mercredi.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,49% pour le CAC 40 à Paris, de 0,91% pour le Dax à Francfort et de 1,01% pour l'EuroStoxx 50 alors qu'à Londres, où les marchés étaient fermés lundi, le FTSE 100 devrait reculer de 0,84%.

Le FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, doit débuter ses débats à 14h00 GMT; les marchés anticipent toujours un relèvement d'un demi-point de l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") après celui d'un quart de point décidé en mars. Mais le véritable enjeu des annonces de mercredi sera celui du discours que tiendront la banque centrale et son président, Jerome Powell, sur le rythme des prochaines hausses de taux et la réduction du bilan.

En guise de prélude à ce rendez-vous clé pour l'ensemble des marchés, la banque centrale australienne a annoncé un relèvement de 25 points de base de son taux directeur à 0,35%, sa première hausse depuis plus de dix ans, et laissé entendre qu'elle poursuivrait sur sa lancée dans les mois à venir.

En Europe, la séance à venir sera surtout animée par des publications de résultats à commencer par ceux de BNP Paribas, première banque cotée d'Europe, dont le bénéfice net trimestriel a progressé de 19,2% en un an. Le pétrolier BP a pour sa part publié son meilleur bénéfice courant trimestriel depuis plus de dix ans mais aussi annoncé des charges exceptionnelles de 24 milliards de dollars liées à sa sortie de Russie.

À l'agenda figurent aussi, entre autres, les trimestriels de Pfizer aux Etats-Unis.

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi après une séance de yo-yo, entre rebond après sa lourde chute vendredi et prudence des investisseurs avant la réunion cette semaine de la Réserve fédérale, qui devrait décider d'un nouveau resserrement monétaire pour juguler l'inflation.

L'indice Dow Jones a gagné 0,26%, ou 84,29 points, à 33.061,5, le Standard & Poor's 500 a pris 23,46 points (+0,57%) à 4.155,39 et le Nasdaq Composite a progressé de 201,38 points (+1,63%) à 12.536,02.

Twitter (+0,3%) s'est retourné à la hausse après des informations de Reuters sur le fait qu'Elon Musk chercherait des investisseurs pour l'aider à financer son opération de rachat du réseau social.

Amazon, qui avait chuté de 14% vendredi après ses résultats et ses prévisions décevantes, a terminé sur le fil dans le vert (+0,17%), après avoir cédé jusqu'à près de 3% en séance, à son plus bas niveau depuis près de deux ans.

Les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une ouverture en légère hausse.

EN ASIE

Les marchés sont fermés au Japon et en Chine continentale, la journée étant fériée dans les deux pays.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng, en baisse en début de séance, grappille désormais 0,12%. Alibaba abandonne 0,59% après avoir cédé jusqu'à 9% en réaction à un article de presse sur l'arrestation d'un individu surnommé "Ma", le titre n'ayant réduit ses pertes qu'une fois l'article modifié pour préciser que l'individu n'était pas le fondateur du groupe.

HSBC gagne 1,65% après les informations selon lesquelles son premier actionnaire, l'assureur Ping An, souhaite l'ouverture d'une réflexion sur une éventuelle scission.

CHANGES/TAUX

Le dollar cède un peu de terrain face aux autres grandes devises (-0,16%) mais reste proche de ses récents plus hauts de 20 ans avant le début de la réunion de deux jours de la Fed.

L'euro oscille autour du seuil de 1,05 dollar.

Sur le marché obligataire américain, le rendement des bons du Trésor à dix ans a atteint lundi 3% pour la première fois depuis décembre 2018.

Les rendements européens montent légèrement dans les premiers échanges, à 0,97% pour le Bund allemand à dix ans et 1,491% pour l'OAT française de même maturité.

PÉTROLE

En hausse en tout début de journée, le marché pétrolier est désormais pratiquement stable, malgré la perspective d'un accord entre les pays membres de l'Union européenne pour durcir les sanctions contre la Russie, y compris sur le volet énergétique.

Le Brent abandonne 0,08% à 107,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,07% à 105,10 dollars.

MÉTAUX

Les cours du cuivre et de l'aluminium sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois mois à Londres, le maintien des restrictions sanitaires en Chine et la perspective d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt américains alimentant les craintes pour la demande.

Le prix à terme du cuivre est revenu à 9.546 dollars la tonne, au plus bas depuis le 31 janvier, celui de l'aluminium à 3.008 dollars, son plus bas niveau depuis le 3 février.

(Rédigé par Marc Angrand)