Hausse en vue en Europe avant l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, dans un contexte d'échanges prudents en amont de la publication de plusieurs indicateurs économiques américains mercredi et jeudi. Les contrats à terme suggèrent une ouverture du CAC 40 parisien en progression de 0,37%, tandis que le FTSE à Londres est donné en hausse de 0,24%, le Dax à Francfort de 0,45% et l'EuroStoxx 50 de 0,49%. Les marchés retiendront leur souffle jusqu'à la publication des données sur l'inflation américaine à 12h30 GMT, l'inflation sous-jacente étant attendue en repli à 5,0% sur un an en juin après 5,3% en mai. Les inscriptions au chômage et les prix à la production sont attendus jeudi et les premiers résultats trimestriels d'entreprises, en fin de semaine, permettront de jauger la résistance de l'activité américaine. "Avec une probabilité de récession américaine toujours très compliquée à évaluer, une divergence géographique marquée et le début vendredi de la saison des résultats (...) un certain attentisme n’est probablement pas déraisonnable" d'ici là sur les marchés, constatent les stratégistes de Natixis. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a terminé dans le vert mardi, soutenue par le secteur financier, les investisseurs se positionnant dans l'attente des données sur l'inflation et des premiers résultats trimestriels d'entreprises. L'indice Dow Jones a progressé de 0,93% à 34.261,42 points, le S&P 500 a gagné 0,67% à 4.439,26 points, tandis que le Nasdaq Composite a avancé de 0,55% à 13.760,70 points. EN ASIE A Tokyo, le Nikkei s'est replié sous la pression d'un raffermissement du yen qui pèse sur la compétitivité des exportateurs japonais. L'indice a perdu 0,81% à 31.943,93 points et le Topix, plus large, a cédé 0,65% à 2.221,93 points. Les indices chinois avancent en ordre dispersé, soutenus par des chiffres de nouveaux prêts bancaires meilleurs qu'attendus alors que le soutien de la banque centrale à l'économie reste limité. Le SSE Composite de Shanghai perd 0,13%, le CSI 300 fait du surplace et l'indice hongkongais Hang Seng gagne 1,15%. CHANGES La publication de données économiques américaines ce mercredi et dans la semaine ont pesé sur le dollar qui s'effrite face à la plupart des autres devises. Le billet vert baisse (-0,33%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro progresse à 1,0893 dollar (+0,22%), comme la livre sterling qui s'avance à 1,2961 dollar (+0,22%). Le yen se renforce nettement, de 0,61%, touchant son niveau le plus fort sur un mois à 139,51 yens pour un dollar, comme le dollar australien, en hausse de 0,40% à 0,6713 dollar. TAUX Les marchés de taux américains restent attentistes avant la publication des données sur l'inflation qui aideront à déterminer la trajectoire des taux directeurs de la Réserve fédérale. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'érode à 3,9543%, en baisse de 2,8 point de base à son plus bas niveau depuis jeudi dernier, tandis que le rendement du deux ans baisse de 4 pb à 4,8581%. Les marchés européens sont eux aussi prudents, le taux du Bund allemand à dix ans perdant 2,2 pb, à 2,6270%, tandis que le deux ans cède 1,6 pb, à 3,3480%. PÉTROLE La prudence gagne les marchés pétroliers qui baissent légèrement dans l'attente des données d'inflation. Le Brent cède 0,10% à 79,32 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'érode de 0,11% à 74,75 dollars. (édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)