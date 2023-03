Hausse en vue en Europe après une semaine difficile pour les actions

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi au terme d'une semaine mouvementée au cours de laquelle la peur d'une crise bancaire a fait plonger le secteur tandis que les anticipations sur les taux des banques centrales sont abaissées. Les contrats à terme donnent une progression de 0,71% pour le CAC 40 parisien, de 0,32% pour le Dax à Francfort, de 0,79% pour le FTSE à Londres et de 0,73% pour l'EuroStoxx 50. L'indice large européen Stoxx 600 a perdu près de 2,7% sur les quatre premières séances de la semaine, tout comme le CAC 40, à cause des craintes pour le système bancaire mondial à la suite de la chute de plusieurs établissements américains et des déboires de Credit Suisse. Le soutien financier apporté à la banque helvétique pour la banque centrale suisse a contribué à apaiser les tensions jeudi. Dans la même veine, 11 banques américaines, dont JPMorgan, ont accepté d'injecter 30 milliards de dollars dans les caisses de First Republic Bank, au bord de l'effondrement, pour éviter un effet domino après la faillite de SVB, Silvergate et Signature. La Banque centrale européenne, qui a opté jeudi pour une hausse de taux d'un demi-point, s'est voulue rassurante en expliquant que les banques de la zone euro étaient solides et que la hausse des taux d'intérêt devrait renforcer leurs marges. Les contrats à terme sur l'Euribor, baromètre des anticipations de marché, suggèrent que les investisseurs ont pleinement intégré une hausse d'un quart de point lors de la prochaine réunion en mai. Goldman Sachs voit maintenant le taux de dépôt culminer à 3,5%, contre 3,75% dans sa prévision précédente. Les marchés recommencent également à miser sur une hausse des taux de la Fed de 25 points de base la semaine prochaine, bien que la probabilité d'un statu quo est estimée à 20%. A WALL STREET La Bourse de New York est attendue proche de l'équilibre au lendemain d'une séance positive, portée par le net rebond du secteur financier après qu'un groupe de grandes banques ont décidé de secourir First Republic Bank. L'indice Dow Jones a gagné jeudi 1,17%, ou 371,98 points, à 32.246,55 points, le S&P-500 a pris 68,35 points, soit 1,76%, à 3.960,28 points et le Nasdaq Composite a avancé de 283,23 points (2,48%) à 11.717,28 points. L'indice bancaire du S&P-500 a pris 2,16%. L'action de First Republic Bank a clôturé en hausse de 10% mais elle reculait de 17% dans les échanges en après-Bourse à la suite notamment d'une suspension annoncée de dividende. Meta Platforms (+3,63%), maison-mère de Facebook, et Snap (+7,25%) ont progressé après que l'administration américaine a menacé de sanctionner TikTok. EN ASIE Tiré par les valeurs bancaires et électroniques, l'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo a gagné 1,2%. Dans le sillage des marchés mondiaux, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale s'est octroyé 0,5% et le SSE Composite de Shanghaï 0,73%. CHANGES/TAUX Le dollar est en baisse face aux autres grandes devises (-0,46%), dont l'euro, qui revient à 1,0662. Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule légèrement à 3,5563%. Son équivalent allemand s'affiche à 2,268% dans les premiers échanges. PÉTROLE Les prix du pétrole avancent sur des prises de profits après la forte chute qui a suivi les craintes pour le secteur bancaire. Le Brent gagne 0,36% à 74,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,32% à 68,57 dollars. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)