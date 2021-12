Hausse en vue des actions après les annonces de la Fed

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse jeudi après les annonces bien accueillies de la Réserve fédérale américaine, qui prévoit de resserrer sa politique monétaire mise en oeuvre face à la pandémie de COVID-19 afin de contrer la flambée de l'inflation.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 1,74% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 1,43% et le FTSE à Londres 1,12%.

A l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Fed a annoncé mercredi qu'elle allait doubler la réduction de ses achats d'obligations, qui prendront fin en mars prochain, et a ouvert la voie à trois hausses des taux d'intérêt d'ici la fin 2022.

Le calendrier de la remontée à venir des taux dépendra désormais uniquement du marché de l'emploi, qui devrait continuer de s'améliorer au cours des mois à venir, a expliqué la Fed.

"Les investisseurs ont salué la volonté de la Fed de ne pas se laisser "submerger" par le (haut) niveau de l'inflation (...), de ne pas être 'behind the curve' [en retard sur le cycle économique-NDLR] en adoptant un ton largement plus 'hawkish' et en prévoyant trois hausses de taux en 2022", a commenté John Plassard chez Mirabaud.

Tout en digérant les annonces de la Fed, les investisseurs se préparent à celles de la Banque d'Angleterre, à 12h00 GMT, et de la Banque centrale européenne, à 12h45 GMT, cette dernière étant également attendue sur l'avenir de ses programmes d'achats d'obligations PEPP et APP.

Côté indicateurs, la matinée sera animée en Europe par la publication des premiers résultats des enquêtes PMI d'IHS Markit sur l'activité du secteur privé, qui pourraient permettre de mieux évaluer l'éventuel impact économique du variant Omicron en décembre.

A WALL STREET

Wall Street a fini en nette hausse mercredi après les annonces de la Fed: l'indice Dow Jones a gagné 1,08% à 35.927,43 points, le S&P-500 a pris 1,63% à 4.709,85 points et le Nasdaq Composite a avancé de 2,15% à 15.565,58 points.

Avec les gains enregistrés durant la séance, le S&P-500 a effacé en grande partie ses pertes du début de semaine pour se rapprocher de son record de clôture atteint vendredi dernier.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a pris 2,13% dans le sillage de Wall Street, tiré par les valeurs technologiques et des transporteurs.

En Chine, l'indice composite de Shanghai avance de 0,45% et l'indice CSI 300 de Chine continentale de 0,22%.

CHANGES

Le dollar recule de 0,09% face à un panier de devises de référence après avoir atteint mercredi en séance un pic de trois semaines en réaction aux annonces de la Fed.

L'euro est stable, à 1,1285 dollar, dans l'attente du communiqué de politique monétaire de la BCE, qui sera suivi d'une conférence de presse de la présidente de l'institution, Christine Lagarde.

De son côté, la livre sterling cède un peu de terrain contre le billet vert et l'euro en amont des annonces de la BoE qui doit elle aussi jongler entre une situation de forte inflation et les préoccupations liées au variant Omicron du coronavirus.

TAUX

Sur le marché de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à dix ans est inchangé à 1,4582%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse après l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) d'une baisse deux fois plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent prend 0,88% à 74,53 dollars et l brut américain (West Texas Intermediate ,WTI) 1,06% à 71,62 dollars.

(édité par Bertrand Boucey)