Hausse des actions en Europe, le regard tourné vers banques centrales

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en progression lundi en début de séance alors que la semaine s'annonce chargée avec plusieurs réunions de banques centrales, dans un contexte d'inflation élevée et d'incertitudes sur le plan sanitaire.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,28% à 7.011,57 points à 08h55 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,21% et à Francfort, le Dax avance de 0,85%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,63%, le FTSEurofirst 300 de 0,39% et le Stoxx 600 de 0,48%.

De nombreuses banques centrales tiennent cette semaine leur réunion de politique monétaire dont celle des Etats-Unis qui devrait discuter, mardi et mercredi, d'une accélération de la réduction de ses achats de titres sur les marchés, face au niveau élevé de l'inflation.

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) doivent quant à elles rendre leur décision de politique monétaire jeudi.

"Les risques face à Omicron pourraient une nouvelle fois permettre à la BoE de décaler sa hausse de taux. En revanche, le ton pourrait confirmer que le resserrement monétaire est proche et qu'il pourrait intervenir début 2022", a déclaré Vincent Boy, chez IG France

"La BCE devrait, elle attendre patiemment pour réduire ses rachats d'actifs, avant d'entamer les discussions concernant les hausses de taux", a ajouté l'analyste.

Le secteur des ressources de base (+1,85%) est soutenu par la hausse des cours des métaux industriels, la Chine ayant déclaré qu'elle mettrait en oeuvre des politiques monétaire et budgétaire destinées à stabiliser l'économie en 2022.

ArcelorMittal, en tête du CAC 40, avance de 3,24% et BHP de 2,14%.

Mercialys gagne 2,49% après le relèvement de conseil de Goldman Sachs à l'achat. Arkema et Solvay cèdent 2,03% et 1,56% respectivement après un abaissement de recommandation de Morgan Stanley à "sous-pondérer" pour le premier et à "pondération en ligne" pour le second.

Le laboratoire suisse Vifor bondit de 14,06% après l'annonce de discussions sur un éventuel rachat par l'australien CSL.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)