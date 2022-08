Hausse des actions en Europe avec les résultats en soutien

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en légère hausse en début de séance jeudi, soutenues par quelques résultats d'entreprises, en attendant les annonces de la banque centrale britannique qui devrait sauf surprise relever son taux directeur.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,56% à 6.508,37 points vers 07h55 GMT. À Londres, le FTSE 100 est quasiment stable et à Francfort, le Dax avance de 0,91%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,65%, le FTSEurofirst 300 de 0,24% et le Stoxx 600 de 0,38%.

Les marchés européens et américain ont fini en hausse mercredi après le bon accueil réservé aux résultats de plusieurs grands groupes et l'annonce d'une accélération surprise de l'ISM des services aux Etats-Unis venue conforter l'idée que l'économie américaine n'est pas en récession malgré la chute du PIB au premier semestre.

Mis à part d'autres résultats trimestriels, la séance du jour sera marquée par les annonces de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui pourrait relever son taux directeur de 50 points de base d'après la plupart des investisseurs et des analystes.

Du côté de la Réserve fédérale, plusieurs de ses responsables se sont succédés ces deux derniers jours pour affirmer leur détermination à juguler l'inflation bien que Mary Daly, présidente de l'antenne de San Francisco, a déclaré à Reuters qu'une hausse d'un demi-point pourrait être suffisante en septembre.

"En juillet, les spéculations selon lesquelles la Fed pourrait ralentir le rythme des hausses de taux et les bénéfices américains meilleurs que prévu ont permis au S&P 500 de remonter de 9%", rappelle Mark Haefele d'UBS Global Wealth Management dans une note.

"Nous déconseillons aux investisseurs d'être trop complaisants, il y a plusieurs facteurs susceptibles de contribuer à un regain de volatilité : le rythme du resserrement de la Fed et son impact sur l'économie restent incertains, l'approvisionnement énergétique de l'Europe pourrait être confronté à de nouvelles perturbations et les risques géopolitiques devraient persister", a ajouté le responsable d'investissements.

Aux valeurs, Crédit agricole prend 4,43%, la plus forte progression du CAC 40, après avoir annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à un niveau d'activités record dans la banque d'investissement.

SES chute de 9,13% après ses résultats et une information du Financial Times sur des discussions avec le concurrent américain Intelsat en vue d'une fusion.

Lufthansa grimpe de 4,56% après avoir publié un bénéfice opérationnel ajusté grâce à son activité de fret et fait part de bonnes prévisions pour l'année grâce à la demande de vols passagers court-courriers en Europe.

Dans son sillage, Air France-KLM gagne 4,53%.

En tête du Stoxx 600 et du Dax, Zalando grimpe de 7,49%, le site de mode en ligne prévoyant une plus forte rentabilité au second semestre.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)