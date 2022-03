Hausse des actions, baisse du pétrole, léger espoir sur l'Ukraine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent en début de séance lundi à la faveur du recul des cours pétroliers et des timides espoirs d'avancée dans les prochaines négociations entre la Russie et l'Ukraine.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,98% à 6.618,12 points à 09h17 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,34% et à Francfort, le Dax avance de 1,2%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,08%, le FTSEurofirst 300 de 0,66% et le Stoxx 600 de 0,6%.

Les discussions de paix pourraient reprendre ce lundi entre la Russie et l'Ukraine dont le président Volodimir Zelensky a laissé entendre dimanche qu'il était disposé à un compromis concernant le Donbass et à discuter d'un statut de neutralité avant d'insister sur la protection de l'intégrité territoriale du pays, envahi par l'armée russe.

"Les tensions géopolitiques sont toujours présentes dans l'esprit des investisseurs (...) mais les traders adoptent pour l'instant une approche largement attentiste, les espoirs se renforçant légèrement avec le président Zelensky qui serait prêt à discuter du statut neutre (pour l'Ukraine)," a déclaré Susannah Streeter, analyste senior chez Hargreaves Lansdown.

Au niveau sectoriel, le compartiment du gaz et du pétrole (+0,13%) se maintient tout juste dans le vert alors que les cours du brut chute de plus de 3%, le reconfinement en deux temps de Shanghai afin de tester ses 26 millions d'habitants au COVID-19 faisant craindre une baisse de la demande.

A Londres, BP lache 0,65% et Shell 0,36%.

En Bourse de Paris, Orpea se stabilise (+0,11%) après avoir chuté de 8,22% en début de séance à la suite de la plainte déposée par l'Etat français contre le groupe d'Ehpad privés.

Bouygues, lanterne rouge du CAC (-1,38%), souffre d'un abaissement de conseil de Morgan Stanley à "pondération en ligne".

Les fournisseurs européens d'Apple, comme STMicroelectronics et AMS cèdent 0,90% et 0,28% respectivement après que le journal Nikkei a rapporté qu'Apple envisageait de réduire la production de ses iPhone et AirPods.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)