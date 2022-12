Hausse attendue à Wall Street, l'Europe stagne

PARIS (Reuters) - La tendance à Wall Street s'annonce légèrement positive jeudi et les Bourses européennes varient peu à la mi-séance, les investisseurs continuant à s'interroger sur l'impact de la situation sanitaire liée au COVID-19 en Chine sur les économies et les marchés mondiaux.

Les contrats à terme signalent un gain de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,45% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,68% pour le Nasdaq.

Ce dernier devrait profiter d'un rebond des valeurs technologiques, qui ont pâti la veille de la hausse des rendements obligataires américains.

À Paris, le CAC 40 prend 0,14% à 6 519,48 vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,24% et à Londres, le FTSE abandonne 0,15%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,03%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro monte de 0,23% et le Stoxx 600 de 0,02%.

L'explosion des cas de COVID-19 en Chine avec la levée des restrictions sanitaires, sur les voyages notamment, fait craindre une propagation de la maladie hors des frontières du pays.

Si le sujet fait l'objet de discussions au niveau européen, plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Japon, ou l'Italie ont déjà rétabli l'obligation d'un test de dépistage négatif aux voyageurs en provenance de Chine.

Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote, déclare dans une note que la réouverture de la Chine apporte avec elle un double problème: d'une part le risque d'une accélération de l'inflation avec le regain de la demande chinoise, ce qui entraînerait un durcissement monétaire plus marqué des banques centrales, et d'une part le risque d'une augmentation des cas de COVID dans le monde avec logiquement de lourdes conséquences sur la croissance.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Le .SXTP> accuse la plus forte baisse (-0,63%): les groupes de compagnies aériennes IAG, Air France-KLM, Ryanair et Lufthansa perdent entre 1,38% et 3,94%.

CHANGES/TAUX

Sur le marché des devises, où les volumes sont également très faibles, le dollar cède 0,2% face aux autres grandes devises, dont l'euro, qui progresse dans les mêmes proportions à 1,0639.

Du côté de l'obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans, la référence pour la zone euro, est inchangé à 2,512% tandis que son équivalent américain, à 3,8788%, reste proche du pic de six semaines atteint mercredi.

Les variations pourraient évoluer avec la publication à 13h30 GMT des chiffres américains des inscriptions au chômage.

PÉTROLE

Le marché du pétrole est orienté à la baisse, l'augmentation continue des cas de COVID-19 en Chine pouvant compromettre la reprise de la demande de brut.

Le Brent lâche 1,15% à 82,3 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,46% à 77,81 dollars.

(Laetitia Volga, édité par)