Hausse attendue à Wall Street avec les espoirs pour l'économie

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes, exceptée celle de Londres, progressent à mi-séance lundi, surfant sur la tendance de la semaine dernière avec l'espoir que la Réserve fédérale modère le resserrement de sa politique monétaire.

Les contrats à terme signalent un gain de 0,29% pour le Dow Jones, de 0,39% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,44% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,32% à 6.882,88 vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,68% et à Londres, le FTSE lâche 0,1%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,36%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,62% et le Stoxx 600 de 0,49%.

Le marché parisien évolue à son plus haut niveau depuis le 23 février et le Stoxx 600 s'approche d'un pic d'environ six mois.

Les signes de ralentissement de l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique font espérer aux investisseurs que les banques centrales diminuent le rythme de leurs hausses de taux, ce qui permettrait un atterrissage en douceur de l'économie.

Aux considérations sur la Fed, s'ajoute la réouverture des frontières chinoises aux voyageurs depuis dimanche, de bonne augure pour les perspectives de la deuxième puissance économique mondiale.

Les investisseurs se préparent par ailleurs à la saison de résultatstrimestriels. Les profits de l'indice américain S&P-500 devraient avoir baissé de 1,6% par rapport aux trois derniers mois de 2021, selon les données de Refinitiv IBES.

Le coup d'envoi de la période des publications de résultats sera donné vendredi par les banques américaines telles JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.

"Nous nous attendons à de nouvelles révisions à la baisse des prévisions de résultats 2023", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs. "La réouverture de la Chine est un facteur positif mais les pressions sur les marges, la récession constituent des risques à la baisse plus importants."

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs, Renault perd 1,00% après la dégradation de Citi à "neutre" tandis que Danone, pénalisé par le passage de Société générale d'"acheter" à "vendre", abandonne 1,51%.

AstraZeneca, premier contributeur à la baisse du Footsie, recule de 1,07% après avoir annoncé un accord pour l'achat de la société biopharmaceutique américaine CinCor Pharma pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars (1,68 milliard d'euros).

CHANGES

Le dollar poursuit son recul, la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain et la contraction de l'indice ISM des services alimentant la perspective que la Fed freine le rythme de ses hausses de taux.

Le billet vert cède 0,3% face à un panier de devises de référence.

L'euro, à 1,0681 dollar, gagne 0,35%.

Le yuan, lui, a touché un plus haut depuis la mi-août face au dollar, bénéficiant de l'optimisme sur le rebond économique de la Chine.,

TAUX

Les rendements des obligations d'Etat sont en hausse après avoir fortement baissé la semaine dernière: celui du dix ans américain prend environ deux points de base à 3,5948% et celui du Bund de même échéance reprend cinq points à 2,262%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte, la décision de la Chine de rouvrir ses frontières ayant éclipsé la crainte d'une récession mondiale.

Le Brent prend 3,22% à 81,1 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,5% à 76,35 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)