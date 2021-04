Harvey Weinstein fait appel de sa condamnation pour agression sexuelle

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Harvey Weinstein fait appel de la condamnation à 23 ans de prison dont il a écopé en mars 2020 pour agression sexuelle, considérant qu'il a été privé d'un jury impartial lors de son procès à New York.

Âgé de 69 ans, l'ancien producteur a été condamné par le juge James Burke pour avoir agressé l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi et pour avoir violé Jessica Mann, une jeune femme qui aspirait alors à devenir actrice.

Selon Harvey Weinstein, la présomption d'innocence a été bafouée lorsque le magistrat a autorisé le jury à entendre le témoignage d'une femme qui l'accusait de l'avoir agressé alors que ses accusations n'avaient abouti à aucune poursuite pénale.

Harvey Weinstein, qui a produit des films à succès salués par la critique comme "Le Patient Anglais" ou "Shakespeare in Love", avait plaidé non coupable et affirmait n'avoir eu que des relations sexuelles consenties.

Au total, plus de 80 femmes, dont des actrices célèbres comme Rosanna Arquette ou Annabella Sciorra, accusent Harvey Weinstein d'agressions sexuelles ou de viols sur une période couvrant plusieurs décennies.

La chute du producteur a déclenché un mouvement d'envergure mondiale, relayé sur les réseaux sociaux avec les mots-clés #MeToo ou #Balancetonporc, incitant les femmes à dénoncer les agressions sexuelles dont elles ont été ou sont victimes de la part d'hommes en situation de domination.

