Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle

par Brendan Pierson

NEW YORK (Reuters) - Un Harvey Weinstein impénitent a été condamné mercredi à 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable le mois dernier d'agression sexuelle et de viol dans un dossier à l'origine du mouvement mondial #MeToo de dénonciation des violences sexuelles faites aux femmes.

L'ancien producteur de cinéma, longtemps considéré comme l'un des plus puissants à Hollywood, n'a exprimé aucun remords pour ses victimes devant le tribunal de New York qui l'a condamné.

"Je ressens du remords pour tous les hommes confrontés à ce combat", a-t-il dit avant le prononcé de sa peine.

Il a exprimé son inquiétude pour "les milliers d'hommes" privés d'un traitement équitable à l'époque du mouvement #MeToo. Dans une déclaration décousue, il s'est dit "désorienté" car il pensait avoir noué une "sincère amitié" avec ses deux accusatrices dans ce procès.

A 67 ans, Harvey Weinstein risquait 29 ans de prison.

En février, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle contre l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi en 2006 et de viol au troisième degré contre Jessica Mann, qui aspirait à devenir actrice, en 2013.

Cyrus Vance, procureur de Manhattan, a déclaré à la presse que le juge James Burke, qui a présidé le procès, avait "envoyé aujourd'hui un message selon lequel ce type de comportement est quelque chose que tout agresseur potentiel devra prendre en compte".

"Le juge l'a pris au sérieux (...) et nous en sommes reconnaissants", a-t-il ajouté.

Harvey Weinstein, vêtu d'un costume, a assisté à l'audience dans un fauteuil roulant. Les six femmes ayant témoigné contre lui étaient aussi présentes.

"UNE VIE D'AGRESSIONS"

Manifestement prise par l'émotion, Mimi Haleyi a évoqué le traumatisme avec lequel elle vivait depuis son agression. "Cela m'a profondément terrifiée, mentalement et émotionnellement, peut-être de façon irréparable, peut-être pour toujours", a-t-elle dit.

Selon elle, Harvey Weinstein paraissait "totalement déconnecté de la gravité du crime qu'il a commis à mon encontre".

Jessica Mann a pour sa part déclaré au tribunal: "Je veux vous rappeler que j'ai dit à Harvey 'non'."

"Je suis obligé de porter cette expérience jusqu'à ma mort", a-t-elle ajouté.

Au cours de l'audience, le parquet a requis une peine de 25 ans ou "près de" 25 ans de prison pour la condamnation pour agression sexuelle. Il a aussi demandé une peine supplémentaire pour le viol au troisième degré de Jessica Mann, passible de quatre ans de prison, mais sans en préciser la durée.

Dans des documents remis la semaine dernière au tribunal, les procureurs avaient jugé que la peine devrait refléter non seulement la gravité des crimes pour lesquels Harvey Weinstein a été condamné mais aussi "une vie d'agressions contre les autres".

Au total, plus de 100 femmes, dont des actrices célèbres, ont accusé Harvey Weinstein d'agressions sexuelles ou de viols sur une période couvrant plusieurs décennies. Le producteur, qui a remporté un Oscar pour "Shakespeare in Love" et a produit des films à succès salués par la critique comme "Pulp Fiction", "Le Patient Anglais" ou "Gangs of New York", rejette ces accusations et affirme n'avoir eu que des relations consenties.

Harvey Weinstein a en revanche été acquitté le mois dernier du chef d'accusation d'agression sexuelle en série ("predatory sexual assault"), passible de la réclusion à perpétuité. Une condamnation pour ce chef d'accusation aurait signifié que le jury le considérait comme un récidiviste.

(version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)