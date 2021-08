Harry Kane toujours à fond sur City et une Ligue 1 qui n’est pas en reste

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Harry Kane est de plus en plus proche d’un transfert. L’attaquant a séché pour la deuxième journée consécutive l’entrainement avec Tottenham. L’Anglais veut rejoindre à tout prix Manchester City. Les Spurs sont aussi conquérants en cette période. Selon The Athletic, Cristian Romero, le joueur de l’Atalanta Bergame devrait signer dans le club londonien pour 50 millions d’euros dont 5 millions de bonus jusqu’en 2026. Du côté de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est actif en ce milieu de mercato. Le club du Rhône prête sans option d’achat Youssouf Koné à Troyes. Toujours à Lyon, le milieu de terrain Jean Lucas a signé à L'AS Monaco pour 11 millions d’euros et des bonus.

En France également, les Girondins de Bordeaux viennent d’obtenir en prêt l’arrière gauche du Red Bull Salzburg Gideon Mensah.

Et enfin une vieille connaissance de la Ligue 1 Salvatore Sirigu va s’engager libre avec le Genoa après son départ du Torino.