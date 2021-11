Harris exprimera le soutien des USA au processus électoral libyen lors du sommet de Paris

WASHINGTON (Reuters) - La vice-présidente américaine Kamala Harris exprimera la semaine prochaine le soutien des Etats-Unis au processus électoral en Libye, lors du sommet organisé à Paris, a-t-on appris de source officielle.

"Nous voulons montrer notre soutien au peuple libyen qui s'apprête à organiser des élections nationales et qui exprime l'importance du retrait des troupes étrangères et des mercenaires", a dit un responsable américain.

La conférence sur la Libye, co-présidée par la France, l'Allemagne et l'Italie avec le soutien des Nations unies, se tiendra le 12 novembre à Paris et devrait réunir une vingtaine de puissances régionales et internationales.

Le Premier ministre libyen, Abdel Hamid Dbeibah, s'est dit fin octobre favorable à la tenue d'élections nationales le 24 décembre, comme le prévoit le plan de paix soutenu par l'Onu.

La tenue d'élections crédibles sur l'ensemble du territoire libyen, avec l'aval des différentes factions concernées - le gouvernement de Tripoli dans l'ouest du pays et les forces du maréchal Khalifa Haftar dans l'Est et le Sud - est cruciale pour mettre fin au conflit et favoriser le départ des mercenaires étrangers qui soutiennent les deux camps.

La venue à Paris de la vice-présidente Kamala Harris intervient dans le cadre d'une tournée de cinq jours en France.

(Trevor Hunnicutt; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)