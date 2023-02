Harris évoque des "progrès" dans les discussions sur l'IRA avec l'Europe

MUNICH, Allemagne (Reuters) - Les discussions entre l'Europe et les Etats-Unis la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA) progressent, a déclaré samedi la vice-présidente américaine, Kamala Harris, en déplacement à Munich. Kamala Harris dit avoir évoqué le sujet avec le président français, Emmanuel Macron. "Nous voyons des progrès", a-t-elle déclaré lors d'une table ronde. L'IRA, loi promulguée mi-août par le président américain Joe Biden, prévoit des milliards de dollars de financements pour soutenir des projets dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, avec notamment des crédits d'impôt et des subventions pour accompagner la transition énergétique des entreprises. Pour de nombreux observateurs, cela aura pour conséquence d'attirer aux Etats-Unis de nombreux investissements étrangers dans le domaine de la transition énergétique, au détriment d'autres pays pour lesquels ces mesures faussent la concurrence. (Trevor Hunnicutt; version française Nicolas Delame)