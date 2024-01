Hapag Lloyd va éviter la mer Rouge jusqu'au 9 janvier, dit son porte-parole

FRANCFORT (Reuters) - La société de fret maritime allemande Hapag Lloyd va continuer à dérouter ses navires pour leur éviter de transiter par la mer Rouge et le canal de Suez pour des raisons de sécurité jusqu'au 9 janvier, a déclaré mardi un porte-parole du groupe. "Nous suivons la situation de près jour après jour, mais nous continuerons à dérouter nos navires jusqu'au 9 janvier", a déclaré le porte-parole du cinquième plus grand transporteur de conteneurs au monde. Une nouvelle évaluation de la situation sera effectuée à cette date, a-t-il ajouté. Les groupes de transport maritime ont dérouté leurs navires vers le cap de Bonne-Espérance pour leurs trajets entre l'Asie et l'Europe en raison des attaques des rebelles houthis en mer Rouge. (Reportage Vera Eckert, version française Kate Entringer)