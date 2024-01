Hapag Lloyd va continuer à dérouter ses navires pour éviter la mer Rouge

BERLIN (Reuters) - La société de fret maritime allemande Hapag Lloyd va continuer à dérouter ses navires du canal de Suez vers le cap de Bonne-Espérance pour ses trajets entre l'Asie et l'Europe, a déclaré mardi un porte-parole de la compagnie, pour des raisons de sécurité. "Nous estimons que la situation est toujours dangereuse", a déclaré le porte-parole du cinquième plus grand transporteur de conteneurs au monde. "Nous procédons à des réévaluations quotidiennes et les prochaines décisions seront prises lundi 15 janvier." Comme ses rivaux, Hapag Lloyd évite la zone de la mer Rouge après des attaques du groupe des Houthis du Yémen contre des cargos, perturbant le commerce mondial. (Reportage Elke Ahlswede, rédigé par Nette Nöstlinger ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)