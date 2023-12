Hapag Lloyd va continuer à dérouter ses navires pour éviter la mer Rouge

Hapag Lloyd va continuer à dérouter ses navires pour éviter la mer Rouge













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Hapag Lloyd va continuer à dérouter ses navires pour leur éviter de transiter par la mer Rouge et le canal de Suez pour des raisons de sécurité, a déclaré vendredi un porte-parole du groupe allemand de transport maritime. Une nouvelle évaluation de la situation sera effectuée le 2 janvier, a ajouté ce porte-parole. Les groupes de transport de fret maritime ont dérouté leurs navires vers le cap de Bonne-Espérance pour leurs trajets entre l'Asie et l'Europe en raison d'attaques du groupe yéménite des Houthis en mer Rouge. (Reportage Elke Ahlswede, rédigé par Kirsti Knolle, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)