Hapag-Lloyd et Maersk annoncent un accord de collaboration à long terme

Crédit photo © Reuters

(Reuters - Hapag-Lloyd et Maersk ont signé un nouvel accord de collaboration à long terme, qui débutera à partir de février 2025 et atteindra une capacité combinée de 3,4 millions de conteneurs (EVP), ont déclaré les deux compagnies maritimes mercredi. Dans un communiqué commun, les deux entreprises ont annoncé viser une fiabilité des délais supérieure à 90%, une fois l'accord, surnommé "Gemini Cooperation", entièrement mis en oeuvre. Rolf Habben Jansen, directeur général de Hapag-Lloyd, a déclaré que son entreprise bénéficierait de gains d'efficacité et des efforts conjoints pour accélérer la décarbonisation de l'ensemble du secteur. Son homologue chez Maersk, Vincent Clerc, a déclaré que l'accord renforcerait l'offre de logistique intégrée et la rendrait plus fiable. Le pool commun comprendra 290 navires, dont 60% seront déployés par Maersk, deuxième plus grand opérateur de porte-containers mondial, et 40% par Hapag-Lloyd, cinquième groupe mondial. En conséquence de l'accord, Hapag-Lloyd quittera à la fin du mois de janvier 2025 l'alliance maritime THE Alliance qui regroupe le japonais Ocean Network Express (ONE), le taïwanais YangMing et le sud-coréen HHM (ex Hyundai Merchant Marine). Il y a un an, Maersk a déclaré qu'il mettrait fin à l'alliance 2M signée avec son rival MSC. En Bourse, Hapag-Lloyd a progressé peu après l'annonce avant d'effacer ses gains, tandis que Maersk gagnait 1%. Hapag-Lloyd doit donner davantage de détails sur l'opération à 14h00 GMT. Plusieurs sources soulignent la pertinence de l'accord et son accent mis sur la fiabilité, devenue cruciale depuis que la pandémie de COVID-19 a bouleversé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour Hapag-Lloyd, un seul partenaire plutôt que trois pourrait rendre les choses plus simples. Les deux partenaires ont également fait état de stratégies de décarbonation avec un objectif de neutralité carbone en 2040 pour Maersk et en 2045 pour Hapag-Lloyd. (Rédigé par Vera Eckert, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)